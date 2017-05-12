Сегодня в штаб-квартире АФФА состоялось заседание Лицензионного Комитета.

Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт организации, на заседании были приняты следующие решения:

Выдать лицензии следующим клубам для участия в клубных турнирах УЕФА: «Интер», «Карабах», «Габала», «Нефтчи», «Сумгайыт», «Зиря».

Выдать лицензии следующим клубам для участия в Премьер-лиге: «Кяпяз», «Сабаил»

Не выдавать лицензии следующим клубам для участия в Премьер-лиге: АЗАЛ, «Миль-Мугань», МОИК, «Туран-Товуз», «Гарадаг-Локбатан», «Загатала».

Клубы могут подать апелляции в течение 10 дней после объявления решений.

Клубы, получившие лицензию для участия в еврокубках, автоматически получают лицензию для участия в азербайджанской Премьер-лиге.

Таким образом, в сезоне 2017-2018-х годов в Премьер-лиге вновь будут выступать 8 команд.

Мурад Ахундов