Сегодня в штаб-квартире АФФА состоялось заседание Лицензионного Комитета.
Как передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт организации, на заседании были приняты следующие решения:
Выдать лицензии следующим клубам для участия в клубных турнирах УЕФА: «Интер», «Карабах», «Габала», «Нефтчи», «Сумгайыт», «Зиря».
Выдать лицензии следующим клубам для участия в Премьер-лиге: «Кяпяз», «Сабаил»
Не выдавать лицензии следующим клубам для участия в Премьер-лиге: АЗАЛ, «Миль-Мугань», МОИК, «Туран-Товуз», «Гарадаг-Локбатан», «Загатала».
Клубы могут подать апелляции в течение 10 дней после объявления решений.
Клубы, получившие лицензию для участия в еврокубках, автоматически получают лицензию для участия в азербайджанской Премьер-лиге.
Таким образом, в сезоне 2017-2018-х годов в Премьер-лиге вновь будут выступать 8 команд.
Мурад Ахундов