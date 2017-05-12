УЕФА не разрешила турецкому «Бурсаспору» выступать в еврокубках, не выдав лицензию клубу.

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкие СМИ, причиной отказа является жалобы трех футболистов – Бакайе Траоре, Томаша Сивока и Дениза Йылмаза.

Помимо «Бурсаспора» лицензию УЕФА не получили «Ризеспор», «Аданаспор», «Кайсериспор», «Карабюкспор», «Акхисар Беледийеспор» и «Газиантепспор».

Турецкий клуб также определился с футболистами, которые покинут команду в конце сезона. Отмечается, что «Бурсаспор» первым делом избавится от форварда сборной Азербайджана Дениза Йылмаза, который на прошлой неделе был отстранен из состава.

Напомним, что Йылмаз выступает в сборной Азербайджана с ноября прошлого года.

Мурад Ахундов