ФК АЗАЛ выступил с заявлением, в котором говорится о дальнейших планах клуба.

1news.az представляет вашему вниманию это заявление:

«После объявления 3 мая 2017 года заявления о расформировании футбольного клуба AZAL, были получены многочисленные обращения от болельщиков и членов фан-клуба, в особенности от поселков Бина и Шувелян, в которых они выражают сожаление данным решением.

После рассмотрения данных обращений были проведены повторные консультации между спонсорами и партнерами клуба, а также с учетом наличия большого числа болельщиков, современной материально-технической базы и стадиона в поселке Шувелян, было принято решение, что с нового сезона футбольный клуб AZAL продолжит свою деятельность под названием «Шувелян». В новом сезоне футбольный клуб «Шувелян» будет представлен в Первом дивизионе. Новым клубом будут предприняты все усилия для получения в краткосрочной перспективе высоких результатов, что будет способствовать дальнейшему развитию футбола в Азербайджане, а также оправдает доверие футбольных болельщиков.

Новая тренировочная база в поселке Шувелян обладает современной инфраструктурой и большим потенциалом. Уверены, что принятое решение будет способствовать дальнейшему развитию азербайджанского футбола и достойно представлять нашу страну на международной арене».

Мурад Ахундов