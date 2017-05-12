Городской стадион Гянджи закрылся на ремонт.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт «Кяпяза», газон центрального стадиона будет заменен в ближайшее время. Работы по замене газона проводятся при материальной поддержке АФФА.

Отмечается, что прежний газон остался еще с 1960-х годов. За это время были проведены только мелкие работы по обновлению покрова. Несмотря на все усилия, в последние годы газон стадиона находился в плохом состоянии.

Работы по обновлению газона будет проводить ирландская компания SIS, которая также следит за футбольными полями Бакинского Олимпийского Стадиона, «Баксель Арены», «Далга Арены», а также городских стадионов Габалы и Лянкярана. Новый газон будет сдан в эксплуатацию через 4 месяца.

Мурад Ахундов