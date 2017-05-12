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Футбол Азербайджана

«Сумгайыт» попрощался с 9 футболистами 12.05.2017 10:36

В ходе подготовки к новому сезону «Сумгайыт» начал реорганизацию состава.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, срок аренды Мирабдуллы Аббасова и Юсифа Набиева закончились и они вернулись в свои команды.

Команду также покинули Магомед Гурбанов, Аяз Мехтиев, Микайыл Рагимов, Тарлан Ахмедли и Кямран Абдуллазаде, у которых завершились контракты.

Соглашения же Насира Абдуллаева и Сеймура Асадова были расторгнуты по обоюдному согласию.

Клуб желает им удачи в дальнейшей карьере.

Мурад Ахундов

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