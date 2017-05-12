Агдамский «Карабах» продлил соглашения с двумя футболистами.

Как передает 1news.az, клуб подписал контракт с Гара Гараевым (2 года) и Афраном Исмайыловым (1 год).

«Карабах» – моя родная команда, - сказал Исмайылов после подписания контракта. – Я рад, что буду защищать цвета клуба еще 1 год. Буду стараться принести пользу команде в следующем сезоне».

«Я горд быть частью «Карабаха» в следующие 2 года, - сказал Гара Гараев. – Буду стараться для этого клуба сделать все, что в моих руках. Хочу поблагодарить руководство и тренерский штаб за оказанное доверие».

Мурад Ахундов