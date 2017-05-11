Сегодня в рамках футбольного турнира на Исламских Играх сборная Азербайджана по футболу (U-23) провела второй матч в группе.

Как сообщает 1news.az, во второй игре наша команда противостояла сборной Саудовской Аравии. На 67-й минуте встречи Эльшан Абдуллаев распечатал ворота соперника. А за 10 минут до финального свистка Агабала Рамазанов удвоил преимущество нашей команды. Матч завершился со счетом 2:0.

Таким образом, сборная Азербайджана записала в свой актив 4-е очко и поднялась на первое место в группе А.

В другом матче группы Камерун и Марокко сыграли вничью – 1:1.

Мурад Ахундов