В следующем сезоне «Карабах» будет играть в «звездной» форме.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщил главный директор клуба Амрах Челикел. По словам Челикеля, такое решение принято в связи с тем, что «Карабах» стал 5-кратным чемпионом Азербайджана. Представитель клуба отметил, что на форме будет изображена одна звезда.

Отметим, что сейчас «Кяпяз» и «Интер» по количеству чемпионства выходят на поле в форме с соответственно 3 и 2 звездами. «Нефтчи» носит форму с 1 звездой, несмотря на то, что является 8-кратным чемпионом.

Мурад Ахундов