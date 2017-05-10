Украинский портал UA-Football порассуждал о будущем главного тренера «Габалы» Романа Григорчука.

Как сообщает 1news.az, портал отмечает, что эпопея украинского наставника может подойти к концу.

«Проиграла свой финал Кубка «Габала». Причем, в одни ворота. Прекращение борьбы в лиге заранее и слишком долгие мысли лишь о Кубке никогда до добра не доводили и всегда выводили команды из тонуса. Вот и на этот раз «радары» выглядели совершенно беспомощно и безынициативно. Капитан Рашад Садигов говорил о том, что некоторые игроки «перегорели», а другие просто «спали» на поле. Роман Григорчук же реагировал дипломатичнее, просто заявив, что «Карабах» полностью заслужил победу. Дипломатичен был и президент клуба Тале Гейдаров, говоря о достижении задач-минимум в лиге и Кубке и о желании продлить контракт с тренером. Правда, по его словам, встреча с Григорчуком еще не состоялась. Да и не факт, что тренер захочет работать при еще одном урезании бюджета. С другой стороны, честно говоря, в крайне слабых лиге и Кубке лишь с одним соперником проиграть ему все – не особо впечатляющий результат.

Кстати, и «Карабах» в финале отнюдь не блистал. Матч сам по себе был откровенно слабым. Победителю хватило отличных пяти минут в конце первого тайма и примерно 20-ти во втором. Тогда Дмитрий Безотосный дважды спас после опаснейших ударов, поблагодарил штангу в другом эпизоде и не смог ничем помочь ни при угловом (мяч прокатился по вратарской к Махиру Мадатову), ни при совершенно диком ударе Аббасова в девятку собственных ворот. И лишь после этого «Габала» в ответ на еще два опасных момента «Карабаха» (вновь штанга) создала свои», - отмечает украинский портал.

Подготовил Теймур Максутов