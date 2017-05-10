Итак, футбольный сезон 2016/2017 в Азербайджане подошел к концу. Как и год назад, он завершился победным дублем агламского «Карабаха», не знающем себе равных как в Topaz Премьер-лиге, так и в Кубке страны.

О том, какие впечатления оставил у него прошедший сезон, о выступлении «милли» в отборочном цикле и многом другом, нашим читателям расскажет председатель СФВ (Союза футбольных ветеранов) Азербайджана, член Наблюдательного совета клуба «Туран» Октай Абдуллаев, долгие годы возглавлявший «Клуб ветеранов «Нефтчи».

— Сезон 2016/2017 уже официально стал историей. Чем он запомнился вам?

— Много было всего интересного, но меня, как «нефтяника» до мозга костей, огорчила игра «Нефтчи». Не должна самая известная команда страны финишировать на предпоследнем месте. Это огорчает меня.

— Вот уже второе первенство кряду «флагман» остается без медалей. Свой прошлый сезон «Нефтчи» завершил фантастическим по накалу страстей финалом Кубка против «Карабаха». Тогда, благодаря точности Мичела на 119-й минуте, трофей достался агдамцам. Но само качество футбола в исполнении бакинцев было многообещающим. Оно вселило в фанатов уверенность, что в сезоне 2016/2017 они уж точно увидят сильный «Нефтчи». Однако ж, наоборот, клуб выступил еще слабее. В чем, на ваш взгляд, проблема?

— Очевидно, что команде необходима ротация состава. Причем, масштабная. И не мешало бы обратить внимание на местных ребят: молодых, амбициозных, мечтающих проявить себя именно в «Нефтчи». Они всей душой преданы клубу и должны получить шанс реализовать себя. Нужен состав на перспективу, который не будут менять раз в неделю.

После каждого неудачного матча «Нефтчи» попадает под пресс СМИ, и это — большая проблема.

— Но это ведь удел всех известных команд.

— Так и есть. Они попадают под пресс общественности, как только начинается черная полоса. Это — огромный минус, обратная сторона популярности.

В середине сезона с поста главного тренера ушел Вели Касымов, сейчас команду тренирует Эльхан Абдуллаев. Но ему очень трудно работать, потому что вокруг «Нефтчи» всегда присутствует ажиотаж. Будем откровенны, порою и трибуны позволяют себе обидные слова в адрес тренера и команды.

«Нефтчи», конечно же, преодолеет этот кризис. Как я уже сказал, необходима масштабная ротация состава. Затем руководство и главный тренер должны прийти к джентльменскому соглашению, что тренер не будет отправлен в отставку после первого же проигрыша.

Думаете, легко работать, когда над тобою висит дамоклов меч отставки? Наставник должен наблюдать, анализировать, искать, импровизировать, пробовать разные связки, находить оптимальные варианты методом исключения….

Этой же точки зрения придерживается и председатель Наблюдательного совета «Нефтчи», наш всемирно известный писатель Чингиз Абдуллаев. Он уверен, что тренеру необходимо дать время и не мешать.

Вспомните, как начинал карьеру в «Карабахе» Гурбан Гурбанов. Его назначили на пост и какое-то время ни о чем не спрашивали. Сперва были «бронза» и «серебро», и только пару сезонов спустя агдамцы стали чемпионами.

Кстати, пользуясь случаем, поздравляю «Карабах» с дублем золотых медалей. Это отличная команда, которая объективно является лучшей в Азербайджане. Желаю Гурбану и его подопечным успехов во всех начинаниях. Они покорили отечественный Олимп, очередь за международным.

— В конце лета—начале осени агдамцы вновь попытаются завоевать путевку в основой раунд Лиги чемпионов. Три предыдущие попытки завершились для них Лигой Европы.

— Многое здесь зависит от везения. От того, кого выберет жребий: захочет, сведет с сильным соперником, захочет, с более или менее слабым. Будем надеяться, что фортуна будет благосклонна к «Карабаху». Да и в самих матчах немного везения не помешало бы.

— Будем надеяться, что жребий будет благосклонен. А дальше? Положа руку на сердце, не рановат ли для представителей Topaz Премьер-лиги основной раунд Лиги чемпионов?

— Конечно, на данный момент Лига Европы более актуальна для нас. Соперники там ближе по классу. Но, если «Карабах» пробьется в Лигу чемпионов, это станет грандиозным скачком для всего азербайджанского футбола, событием историческим.

Вспомните, еще совсем недавно Лига Европы казалась нам недостижимой целью. Скажи кто-нибудь лет 7-8 назад, что сразу 2 наших клуба будут играть там в основном раунде, его сочли бы большим фантазером.

— «Карабах» будет бороться за попадание в ЛЧ, а «Габалу», «Интер» и «Зиря» ждет квалификация в ЛЕ. Как известно, дружина Романа Григорчука уже дважды добирались до группового раунда. А каковы, на ваш взгляд, шансы остальных?

— Шансы есть всегда.

— Ну, что ж, самое время поговорить о национальной команде Азербайджана.

— Под руководством Просинечки сборная Азербайджана действительно стала играть лучше. Но я не считаю, что он совершил что-то сверхестественное. Он принял от Берти Фогтса физически крепкую команду, предпочитающую работать от обороны. Согласны?

— Согласен.

— Хорвату необходимо было разнообразить ее игру и немного переориентировать на атакующий стиль. И он это сделал блестяще. Но Просинечки не совершил чего-то революционного, из ряда вон, а продолжил начатый Фогтсом процесс. Все он сделал грамотно, со знанием дела, но…

Вот, вы говорите, что «в отборочном цикле к Чемпионату мира 2018 года «милли» демонстрирует хороший футбол». И напрямую связываете этот результат с приходом Просинечки. Задам по этому поводу вопрос: вы считаете простым совпадением, что выступление «Карабаха» и «Габалы» в Лиге Европы совпало с успехами национальной команды?

— Нет, не кажется. Разумеется, уровень азербайджанского футбола растет. Тут без вопросов. Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что роль первой скрипки в упомянутых коллективах исполняют легионеры, а не представители «милли».

— Если вы не против, поговорим о легионерах чуть позже. К тому же, по современным меркам, их не так уж и много. Я сейчас говорю о другом: успешное выступление «Карабаха» и «Габалы» на международной арене тут же сказалось на игре сборной. Все

взаимосвязано. Причем связь самая, что ни на есть, прямая.

— Иначе говоря, успешный старт сборной в отборочном цикле связан не только с гением Просинечки?

— Именно это я и хотел сказать.

— Наш легендарный соотечественник Алекпер Мамедов (1930—2014) часто повторял, что со временем у руля сборной Азербайджана обязательно встанет Гурбан Гурбанов.

— Я тоже верю, что Гурбану отлично подойдет роль главного тренера нашей сборной. На мой взгляд, он уже созрел для этого.

— В середине апреля вы были избраны председателем СФБ. Положа руку на сердце, не все отечественные любителя спорта знают о существовании этой организации, о ее целях и предназначении.

— Главная цель СФВ — это популяризация и развитие футбола. К примеру, устраиваем матчи ветеранов, молодежные и юношеские турниры. А еще, проводим мероприятия, на которых молодежь общается со звездами разных поколений.

— К проведению какого мероприятия вы сейчас готовитесь?

— Мероприятий множество. Это и выезд в регионы страны, и товарищеские матчи.

— В том числе и с ветеранами из-за рубежа?

— Совершенно верно. Тесно общаемся с клубами ветеранов из России, Грузии, Украины, Беларуси, Турции.

— В конце беседы хотелось бы узнать ваше мнение о Лиге чемпионов. Удивил ли выход «Монако» в полуфинал?

— Последние 2—3 сезона «Монако» демонстрирует в чемпионате Франции отличный скоростной футбол. Так что, их победа над «Боруссией» и выход в полуфинал мало кого удивила.

Меня, скорее, удивила «Барселона», которая сперва уступила «ПСЖ» со счетом 0:4, а потом «Ювентусу» — 0:3. Две выездные игры, в которых каталонцы пропустили 7 безответных голов и, в принципе, совершенно не были похожи на себя.

— И последний вопрос: чья игра в сезоне 2016/2017 впечатлила вас?

— Уже не первый год восхищаюсь игрой Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Два гения, которым нет равных.

— Большое спасибо за интересную беседу, Октай муаллим.