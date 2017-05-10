Сегодня состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ФК «Сабаил».

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу клуба, на собрание стало известно имя нового главного тренера клуба. Им стал бывший главный тренер «Нефтчи» Самир Алиев. С наставником был подписан контракт сроком на 3 года.

В свою очередь, Алиев отметил, что сделает все возможное для успешного выступления «Сабаила» в Премьер-лиге.

Эльман Султанов, тренировавший клуб в минувшем сезоне, назначен на пост наставника дублирующего состава «Сабаила».

Мурад Ахундов