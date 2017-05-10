USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
Футбол Азербайджана

Самир Алиев официально стал главным тренером «Сабаила» 10.05.2017 17:40

Сегодня состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета ФК «Сабаил».

Как передает 1news.az со ссылкой на пресс-службу клуба, на собрание стало известно имя нового главного тренера клуба. Им стал бывший главный тренер «Нефтчи» Самир Алиев. С наставником был подписан контракт сроком на 3 года.

В свою очередь, Алиев отметил, что сделает все возможное для успешного выступления «Сабаила» в Премьер-лиге.

Эльман Султанов, тренировавший клуб в минувшем сезоне, назначен на пост наставника дублирующего состава «Сабаила».  

Мурад Ахундов

259количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОDihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕОВо время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил АзербайджанСафура Алиева трогательно поздравила сына с днем рождения – ФОТОДизайнер Зюмрюд Мирзалиева вышла замуж за турецкого актера – ФОТОУ Арды Турана роман с дочерью Тюркян Шорай – ФОТОВ бакинском метро скончался человекЛивия не нашла деньги и не приедет на Исламиаду в БакуПосольство Азербайджана о провокации во время шествия «Бессмертного полка» в Москве – ФОТО - ВИДЕОАбитуриент из высокогорного села набрал самый высокий балл на вступительных экзаменах

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая18:20 «Кяпяз» подписал троих футболистов18:04 Альянс Россия-Армения крепнет: пора прекратить американскую помощь Еревану17:56 Бесплатные курсы английского языка для журналистов будут проводиться в режиме онлайн17:40 Самир Алиев официально стал главным тренером «Сабаила»17:32 ВВС Азербайджана презентовали реактивный самолет нового поколения M-346 – ФОТО17:24 Отец осужденного по делу о смерти сына судьи: «Моему Рагиму дали 7 лет тюрьмы, но виновен другой…» – ФОТО – ВИДЕО17:08 Государственная администрация гражданской авиации АР и МАК подписали соглашение - ФОТО17:03 Лейла Алиева посетила Центр талассемии - ФОТО16:57 «Исламиада-2017»: краткий экскурс по Играм Исламской солидарности в Баку - ФОТО16:52 Новая машина в обмен на старую: AUDI Баку Центр начинает грандиозную кампанию – ВИДЕО16:46 «Габала» продлила контракт с Григорчуком16:41 Приступ шизофрении: как армяне танцевали «древний армянский танец» Кочари у стен Рейхстага - ВИДЕО16:35 Паулина Андреева разместила в сети редкий снимок Федора Бондарчука в день его 50-летия – ФОТО16:25 Продлен маршрут двух автобусов в Баку – КАРТА16:20 Самые яркие моменты бакинского уикенда Джанлуки Вакки – ФОТО - ВИДЕО