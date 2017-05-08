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Футбол Азербайджана

Эльхан Мамедов: «В понедельник мы отправим запрос в ФИФА по поводу Ричарда Алмейды» 08.05.2017 21:24

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов ответил на вопросы журналистов после матча группового этапа футбольного турнира на Исламских Играх между Азербайджаном и Камеруном (0:0).

«Матч получился тяжелым, - передает 1news.az слова Мамедова. – Мы смотрели встречи других команд и смело можем сказать, что Камерун – самый сильный соперник из них. Было видно, что в физическом плане они очень хорошо подготовлены. Наша команда также показала себя с хорошей стороны. Обе команды могли бы сегодня отличиться, но игра завершилась нулевой ничьей.

- За неделю до игры было объявлено о том, что все билеты на матч проданы, но сегодня на трибунах было мало болельщиков…

- На этот вопрос лучше ответит Операционный Комитет Исламских Игр. АФФА не занимается вопросом продажи билетов на Исламиаду.

- Как обстоят дела с паспортом Ричарда Алмейды. Когда он сможет дебютировать за сборную?

- В следующий понедельник мы отправим запрос в ФИФА по поводу Алмейды. Этот вопрос будет решать специальный Комитет. Вся эта процедура займет около 3-4 недель.

- Недавно в Баку приезжали представители Футбольной Федерации Киргизии. Какова была цель их приезда?

- Федерации футбола Киргизии строит новую базу в Бишкеке. Поэтому они приезжали сюда для ознакомления с нашей инфраструктурой. Что касается товарищеской встречи, то об этом не говорили.

- Сколько команд будет в следующем сезоне в Премьер-лиге?

- Мы хотим, чтобы было 10 команд, но на последнем собрании Исполкома было отмечено, что и в следующем сезоне, скорее всего, в Премьер-лиге будут выступать 8 клубов. Все будет известно через 3 дня, когда состоится заседание Лицензионного Комитета АФФА. На данный момент к нам обратились 3 команды, но их имена пока не хочу называть.

- Что будет с АЗАЛ, который объявил о прекращении своей деятельности?

- У АЗАЛ есть своя база, инфраструктура. Эта команда будет жить в Первом дивизионе. Считаю, что участие такой команды в Первом дивизионе положительно повлияет на уровень лиги.

Мурад Ахундов 

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