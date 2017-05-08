USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Футбол Азербайджана

Олег Романцев: «Приехал к нам из бакинского «Нефтчи» Вели Касумов, ничего не забил и попросился в «Динамо» 08.05.2017 18:27

Самый титулованный главный тренер в истории московского «Спартака» Олег Романцев в своем интервью вспомнил Вели Касумова, который играл под его руководством в составе «красно-белых».

«Расскажу историю, - передает 1news.az со ссылкой на Р-спорт слова Романцева. - Приехал к нам в самом начале девяностых из бакинского «Нефтчи» Вели Касумов. Очень хороший нападающий, много забивал у себя на родине, но с нашими хавами никак не мог найти общий язык. Сыграл шесть матчей, ничего не забил, попросился в «Динамо» и стал там лучшим бомбардиром страны. Очень рад я был за него».

Мурад Ахундов

280количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Фахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТОDihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТОДвенадцатилетнюю девочку с IQ как у Эйнштейна не хотели брать в школу - ФОТОИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местЕдинственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕОДжанлука Вакки выступил в Баку с диджейской программой - ФОТОГандболистки из Украины и России пополнили состав сборной Азербайджана перед Исламиадой – ФОТООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕОТелеканал TF1 показал танцующую после поражения Марин Ле Пен - ФОТО - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая19:08 Карабахский конфликт в Аргентине превратили в религиозный конфликт между католиками и мусульманами18:41 Эммануэль Макрон: чего ожидать от самого молодого президента Франции?18:27 Олег Романцев: «Приехал к нам из бакинского «Нефтчи» Вели Касумов, ничего не забил и попросился в «Динамо»18:09 Снят с должности руководитель Государственной службы автотранспорта – ФОТО17:36 Ильхам Алиев принял участие в церемонии почтения памяти академика Рафиги Алиевой - ФОТО17:32 Ричард Алмейда приглашен в сборную, Дениз Йылмаз вне заявки17:22 «Убийцу на Порше» могут отправить в тюрьму по достижении им совершеннолетия - ФОТО17:15 Анастасия Стоцкая родила мужу-армянину второго ребенка – ФОТО17:08 Лучшие гонщики планеты - пилоты Формулы-1, с нетерпением ждут Гран-при Азербайджана - ВИДЕО16:59 Хадиджу Исмаил вновь обвиняют в сотрудничестве с армянами - ФОТО16:55 Баку исключил испанского журналиста из списка лиц, незаконно посетивших Нагорный Карабах16:44 В связи с Исламиадой ограничено движение на некоторых дорогах Баку - СПИСОК16:38 Гандболистки из Украины и России пополнили состав сборной Азербайджана перед Исламиадой – ФОТО16:30 Арзу Алиева: Tour d’Azerbaidjan создает настоящую праздничную атмосферу16:23 Ограничено движение по одной из оживленных дорог Баку – КАРТА