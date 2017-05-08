Самый титулованный главный тренер в истории московского «Спартака» Олег Романцев в своем интервью вспомнил Вели Касумова, который играл под его руководством в составе «красно-белых».

«Расскажу историю, - передает 1news.az со ссылкой на Р-спорт слова Романцева. - Приехал к нам в самом начале девяностых из бакинского «Нефтчи» Вели Касумов. Очень хороший нападающий, много забивал у себя на родине, но с нашими хавами никак не мог найти общий язык. Сыграл шесть матчей, ничего не забил, попросился в «Динамо» и стал там лучшим бомбардиром страны. Очень рад я был за него».

Мурад Ахундов