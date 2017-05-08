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Футбол Азербайджана

Ричард Алмейда приглашен в сборную, Дениз Йылмаз вне заявки 08.05.2017 17:32

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки огласил состав сборной на майские сборы, а также матч отборочного этапа чемпионата мира 2018 года против Северной Ирландии.

Как сообщает 1news.az, с 15 по 20 мая сборная проведет сборы в Баку, а с 20 мая по 3 июня в Австрии. 10 июня же на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова сыграет с Северной Ирландией.

В национальную команду приглашены следующие игроки:

Вратари: Камран Агаев (без клуба), Салахат Агаев («Интер»), Анар Назиров («Зиря»)

Защитники: Тарлан Гулиев («Интер»), Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (все – «Карабах), Павел Пашаев («Сталь», Украина), Магомед Мирзабеков, Урфан Аббасов («Габала»)

Полузащитники: Руслан Абышов («Нефтчи»), Гара Гараев, Рахид Амиргулиев, Афран Исмайлов, Ричард Алмейда (оба «Карабах»), Дмитрий Назаров («Эрцгедирге Ауэ», Германия), Эдди Исрафилов («Кадис», Испания), Эмин Махмудов («Боавишта», Португалия), Эльвин Мамедов («Зиря»), Джавид Гусейнов, Араз Абдуллаев («Габала»)

Форварды: Агабала Рамазанов (оба – «Интер»), Руслан Гурбанов («Габала»), Намик Алескеров (оба «Карабах»), Рамиль Шейдаев («Трабзонспор», Турция), Ренат Дадашов («Айнтрахт», Германия).

Теймур Максутов

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