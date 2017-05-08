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Футбол Азербайджана

Определился победитель Neymar Jr’s Five в Азербайджане - ФОТО 08.05.2017 13:33

В Баку, на Приморском Бульваре прошел финал международного турнира Neymar Jr’s Five.

В финале участвовало 16 команд, среди которых были и представители разных регионов Азербайджана.

16 финалистов, которые определились в результате квалификационного этапа среди более чем 330 команд в Лянкяране, Гяндже, Шеки, Губе и Баку, поборолись за право отправиться в Бразилию и представить Родину на Мировом финале.

В результате напряженной и эмоциональной борьбы, чемпионом стала команда «Şirinlər», обыгравшая команду «Qara Qartal» со счетом 1:0. После игры, капитан команды-победителя, Гусейнзаде Эльмаддин поделился своей радостью: «Мы победили всех в Азербайджане, и теперь отправляемся в Бразилию. Мы готовы и там всех победить!».

Хотим отметить, что 16-ая команда, которая получила специальный допуск в финал (wild card), стала команда из девушек – Baku Stars. Несмотря на то, что команда показала достойное сопротивление, девушки проиграли в 1/8 финала своим соперникам Qaradağ – Lökbatan.

Турнир Neymar Jr’s Five прошел при поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики, студенческой волонтерской организации «Bir» Министерства образования, Приморского Бульвара и других организаций. По правилам между собой играют 2 команды, пять на пять (5х5), без вратаря, с воротами размером 1,5 х 0,8 метра и полем размером в 17 x 30 метров. Матч длится 10 минут. Когда одна из команд забивает гол, команда-соперник теряет одного из игроков.

Игра продолжается до последнего игрока или до конца времени. Побеждает та команда, у которой в итоге осталось больше игроков. В турнире могут принять участие команды из шести игроков (вне зависимости от пола) в возрасте 16-25 лет, а в этом году впервые в каждой команде может быть два игрока старше 25 лет.

Таким образом, команда «Şirinlər» в июле полетит в Бразилию и представит Азербайджан на Мировом финале Neymar Jrs Five.

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