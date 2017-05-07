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Футбол Азербайджана

ФИФА оставил в силе решение по поводу бакинского «Интера» 07.05.2017 14:59

Международная Федерация Футбола (ФИФА) оставила в силе решение по поводу запрета на трансферы бакинского «Интера».

Как передает 1news.az со ссылкой на sport24.az, клуб обратился в ФИФА по поводу уменьшения срока запрета, однако получил отказ.   

Таким образом, столичный коллектив не сможет заявить новых трансферов до зимнего трансферного окна сезона 2017-2018-х годов. Несмотря на это, «Интер» сможет воспользоваться услугами игроков из молодежного и юношеского состава клуба.

Стоит отметить, что по итогам завершившегося сезона «Интер» занял 3-е место в Топаз Премьер-лиге и завоевал право выступать в Лиге Европы.

Мурад Ахундов

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