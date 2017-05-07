Международная Федерация Футбола (ФИФА) оставила в силе решение по поводу запрета на трансферы бакинского «Интера».

Как передает 1news.az со ссылкой на sport24.az, клуб обратился в ФИФА по поводу уменьшения срока запрета, однако получил отказ.

Таким образом, столичный коллектив не сможет заявить новых трансферов до зимнего трансферного окна сезона 2017-2018-х годов. Несмотря на это, «Интер» сможет воспользоваться услугами игроков из молодежного и юношеского состава клуба.

Стоит отметить, что по итогам завершившегося сезона «Интер» занял 3-е место в Топаз Премьер-лиге и завоевал право выступать в Лиге Европы.

Мурад Ахундов