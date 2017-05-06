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Футбол Азербайджана

Сергей Зенев: «Еще не определились с будущей карьерой» 06.05.2017 14:48

Нападающий «Габалы» Сергей Зенев прокомментировал минувший финальный матч Кубка Азербайджана против «Карабаха» (0:2).

Как сообщает 1news.az, эстонский нападающий ответил на вопросы журналистов.

«Особых впечатлений и эмоций после игры нет. Проиграли по игре, поздравляю соперника с успехом. Погода в Нахчыване была жаркой и это, скорее всего, сказалось на темпе игры. Еще вчера, когда вышли на разминку, почувствовали отличия в погодных условиях. Поле было тяжелым, атмосфера давила.

Конечно, ждали от «Карабаха» такой игры. Это – чемпион Азербайджана, сильнейшая команда страны. В целом, агдамцы ничем нас не удивили, просто у нас не пошла игра. «Карабах», как обычно, постарался навязать свою игру. Действовал технично, грамотно, тактически умно. Чего не хватило для успеха? Даже не знаю… Если бы знали, наверное, постарались бы что-то поменять. Наверное, в первую очередь, не хватило гола.

Переломный момент? Наверное, первый сигнал поступил, когда наш фланговый защитник получил травму и тренер решил заменить сразу двух футболистов, чтобы компенсировать потерю. Игра после этого сильно поменялась. Ну и второй важный момент – это пропущенный мяч. После этого в игре команды стали еще больше проявляться проблемы. Появились неприятные предчувствия, что победа уходит, матч уже не спасти.

Дальнейшие планы? Пока не знаю. Еще не определились с будущей карьерой. Контракт мой завершается, а новый не подписан. Даже не знаю, когда состоится разговор по поводу продолжения сотрудничества. Устный разговор был, но ничего конкретного не решили».

Теймур Максутов

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