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Футбол Азербайджана

Тале Гейдаров: «Мы не планируем увеличивать бюджет на следующий сезон» 06.05.2017 13:44

Президент «Габалы» Тале Гейдаров высказался о проведенной финальной игре Кубка Азербайджана против «Карабаха».

Как сообщает 1news.az, глава клуба поделился своим мнением с журналистами.

«Достигли минимальных целей в этом сезоне. Не удалось выиграть ни в премьер-лиге, ни в Кубке страны. Но, в целом, положительно оцениваю этот сезон. Хотели стать чемпионами. На этот раз не получилось, но в будущем продолжим претендовать.

Сегодня «Карабах» проявил высокий профессионализм и стабильную игру. Также они сыграли в чемпионате, что и помешало нам выиграть «золото». Агдамцы были нашими единственными конкурентами. Борьба за победу в чемпионате и Кубке велась между нами с ними. К сожалению, соперник нам помешал. Конечно, у нас были ошибки, потеряли нужные очки. Не следовало этого допускать в важных играх.

Роман Григорчук? Мы не говорили с ним по поводу будущего. На днях у нас состоится встреча. Надеюсь, что удастся продолжить сотрудничество. При этом, отмечу, что мы не планируем увеличивать бюджет на следующий сезон. Напротив, не исключается снижение отметки. В общих чертах, продолжим работать с прежними финансами, за счет которых и будут сделаны новые трансферы», - отметил Гейдаров.

Подготовил Теймур Максутов

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