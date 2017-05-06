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Футбол Азербайджана

Тахир Гезяль: «Столкнулись с хорошей поддержкой местных болельщиков» 06.05.2017 13:06

Вице-президент «Карабаха» Тахир Гезяль прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Азербайджана над «Габалой».

«Встреча выдалась очень напряженной. При счете 2:0 немного расслабились, тем не менее, команда играла длинным пасом. Играли в Нахчыване, как у себя дома. Чувствовали себя комфортно. Столкнулись с хорошей поддержкой местных болельщиков.

В данный момент ведутся переговоры с некоторыми футболистами. Но мы пока ни с кем не договорились. Создали главному тренеру Гурбану Гурбанову все необходимые условия, трансферный бюджет также приличный. Готовы начать переговоры с теми футболистами, с которыми пожелает наставник», - отметил Гезяль в беседе с журналистами.

Подготовил Теймур Максутов

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