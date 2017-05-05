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Футбол Азербайджана

Гурбан Гурбанов: «Мы сделали «Золотой дубль», и это всё, что имеет значение сейчас» 05.05.2017 18:52

Как сообщает 1news.az, в Нахчыване в финальном матче за Кубок страны встретились «Карабах» и «Габала».

Агдамцы, доминируя на протяжении всей встречи, обыграли соперников со счетом 2:0, и стали обладателями Кубка Страны.

Голы: Махир Мадатов, 51. Урфан Аббасов, 68 (автогол).

После встречи главный тренер «Карабаха»  Гурбан Гурбанов поделился своими впечатлениями:

«Сегодня нам удалось сделать «Золотой дубль», мы выигрываем Кубок Азербайджана в 3-й раз. И это всё, что имеет значение сейчас. Я рад этому достижению, Спасибо за поддержку нахчыванским болельщикам, они очень тепло встретили нашу команду. Мы поверили в то, что выиграли только после финального свистка. Впереди у нас подготовка в квалификационным матчам Лиги чемпионов, а сегодня я благодарю всех и поздравляю нас с победой».

Фарида Расулова

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