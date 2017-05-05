Сегодня в Азербайджане официально завершился футбольный сезон 2016/2017.

Как сообщает 1news.az, в Нахчыване в финальном матче за Кубок страны встретились «Карабах» и «Габала».

Агдамцы, доминируя на протяжении всей встречи, обыграли соперников со счетом 2:0, и стали обладателями Кубка Страны.

Голы: Махир Мадатов, 51. Урфан Аббасов, 68 (автогол).

После встречи главный тренер «Габалы» Роман Григорчук поделился своими впечатлениями:

«По сегодняшней игре «Карабах» был сильнее и лучше. Победили заслуженно, поздравляю с этим тренеров и игроков команды.



У нас не играл Суботич, но отсутствие каких-либо игроков - это не оправдание для команды, она должна быть готова играть всегда в любом составе.

Кто останется в команде станет известно в ближайшее время. Это касается и меня – все заявления будут скоро сделаны и преданы огласке», - заключил Григорчук.

Фарид Расулова