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Футбол Азербайджана

«Карабах» обыграл «Габалу» и стал обладателем Кубка Азербайджана - ВИДЕО 05.05.2017 18:04

Сегодня в Азербайджане официально завершился футбольный сезон 2016/2017.

Как сообщает 1news.az, в Нахчыване в финальном матче за Кубок страны встретились «Карабах» и «Габала».

Стартовый свисток главного арбитра встречи - Фариза Юсифова на Городском стадионе Нахчывана прозвучал в 16:00.

Первый тайм прошёл практически на равных. Агдамцы выглядели чуть острее в атаках, но существенного перевеса действующий чемпион Топаз Премьер-лиги не выказывал. Габалинцы же были более настойчивы в отборе, однако до логического завершения игровые комбинации довести им не удалось. Первая половина матча прошла без забитых голов.

Второй тайм начался под диктовку агдамцев вплоть до забитого ими гола на 51-й минуте – отличился молодой игрок команды 20-летний Махир Мадатов.  

После пропущенного мяча «Габала» начала допускать в обороне одну ошибку за другой, не развивая при этом ни одной полноценной атаки. В итоге, на 68-й минуте защитник габалинцев Урфан Аббасов во время атаки «Карабаха» силясь выбить мяч с поля левой ногой, забивает гол в ворота своей команды. 

До конца матча «Габала» не смогла переломить ход встречи, и  матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Карабаха».

Голы: Махир Мадатов, 51. Урфан Аббасов, 68 (автогол).

Отметим, что «Карабаху» удалось совершить «Золотой дубль» - выиграть чемпионат и Кубок страны в одном сезоне.

Напомним, что «Карабах» стал чемпионом Топаз Премьер-лиги сезона 2016/2017, тогда как «Габала» заняла второе место в турнирной таблице.

«Карабах»: 

Ибрахим Шехич, 2. Гара Гараев, 5. Максим Медведев, 8. Мигель Маркос Мадера, 10. Муарем Муарем, 11. Махир Мадатов, 14. Рашад Садыхов (к), 20. Ричард Алмейда, 22. Афран Исмайлов, 25. Анси Аголли, 55. Бедави Гусейнов

Запасные игроки: 12. Шахрудин Магомедалиев, 15. Рахид Амиргулиев, 18. Ильгар Гурбанов, 21. Ариф Дашдемиров, 44. Агабала Рамазанов, 77. Эльшан Абдуллаев, 91. Джошгун Диниев

Главный тренер: Гурбан Гурбанов

«Габала»: 

Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Рашад Садигов, Ника Квеквескири, Сергей Зенёв, Джавид Гусейнов (к), Филип Озобич, Тео Уикс, Урфан Аббасов, Араз Абдуллаев, Теллур Муталлимов.

Запасные игроки: Давид Пиетрзкевич, Руслан Курбанов, Асиф Мамедов, Магомед Мирзабеков, Багали Дабо, Роман Гусейнов, Рафаэль Сантос.

Главный тренер: Роман Григорчук

Фарида Расулова

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