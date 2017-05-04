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Футбол Азербайджана

Сын Ровнага Абдуллаева подал в отставку с поста главы Наблюдательного совета ФК «Сабаил» - ФОТО 04.05.2017 12:47

В футбольном клубе «Сабаил» состоялось заседание Наблюдательного совета.

По сообщению официальной страницы клуба в Facebook, в ходе заседания были подведены итоги выступления команды в I дивизионе, где «Сабаил» занял 2-е место.

Глава Наблюдательного совета клуба Рашад Абдуллаев отметил работу тренеров и футболистов команды, а также подчеркнул вклад в общий успех, внесенный членами НС.

Также Абдуллаев отметил, что по личным причинам исполнительный директор клуба - Юсиф Гасанов - попросил освободить его от занимаемой должности, и эта просьба была удовлетворена. За проделанную работу на благо клуба Юсифу Гасанову была выражена благодарность и вручён специальный диплом.

На должность исполнительного директора «Сабаила» был назначен Рамин Гасанов, ранее выполнявший обязанности члена НС клуба.

Также Рашад Абдуллаев заявил о завершении своей деятельности в качестве главы Наблюдательного совета клуба, и пожелал команде удачи и успехов.

Рашаду Абдуллаеву был вручён диплом почетного члена ФК «Сабаил».

Отмечается, что новый глава и состав Наблюдательного совета клуба определится в ближайшее время.

Напомним, что президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, являющийся отцом Рашада Абдуллаева, после отчетно-выборочной конференции 15 марта ответил на вопрос о деятельности своего сына на посту главы Наблюдательного совета «Сабаила».

Тогда Р. Абдуллаев заявил, что если «Сабаил» получит путевку в Премьер-лигу, его сын сразу же подаст в отставку:

«Я сам захотел, чтобы он поработал в футболе. Но он не будет управлять клубом, если они будут играть в премьер-лиге», - сказал Ровнаг Абдуллаев.

Фарида Расулова

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