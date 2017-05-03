Испанская «Севилья» ищет замену главному тренеру Хорхе Сампаоли, который скоро возглавит сборную Аргентины по футболу.

Как передает 1news.az со ссылкой на турецкий Fanatik, среди претендентов на пост главного тренера испанского клуба есть и наставник сборной Азербайджана Роберт Просинечки.

Ранее сообщалось, что Просинечки заменит Мутлу Топчу в «Бурсаспоре», однако вариант с «Севильей» может помешать переговорам с турецкой стороной.

Стоит отметить, что контракт хорватского специалиста с АФФА истекает в этом году.

Мурад Ахундов