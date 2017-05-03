Защитник «Нефтчи» Жайро Родригес покинул распоряжение бакинского клуба.

Как передает 1news.az, об этом он написал в аккаунте в социальной сети Instagram.

«Приветствую всех болельщиков «Нефтчи», - написал Жайро. – Хочу поблагодарить руководство, тренеров, футболистов и болельщиков, которые всегда были со мной во время моей карьеры в «Нефтчи». Азербайджан и «Нефтчи» всегда будут мне как родные. Желаю удачи клубу в следующих сезонах».

Примечательно, что Жайро написал прощальную речь на азербайджанском языке.

Стоит отметить, что бразильский стоппер перешел в «Нефтчи» летом 2015-го года.

Мурад Ахундов