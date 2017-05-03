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Футбол Азербайджана

Еще один азербайджанский клуб прекратил свое существование - ОФИЦИАЛЬНО 03.05.2017 15:57

ФК АЗАЛ официально прекратил свое существование, - говорится в официальном заявлении клуба.

«С первого дня создания ФК АЗАЛ служил интересам азербайджанского футбола, - передает 1news.az текст официального заявления. – С этой целью, в поселке Шювялан была создана современная учебно-тренировочная база, а также стадион, в клуб были привлечены профессиональные специалисты и технический состав. Из-за высокой конкуренции в Премьер-лиге, в последние годы клуб нуждался в более продуктивном управлении и дополнительных финансовых источниках. Из-за вышеперечисленных причин, руководство клуба провело встречу со спонсорами и партнерами, после которой было решено поддержать более сильного и успешного представителя пригородных территорий Баку – ФК «Зиря». Профессиональный Футбольный Клуб АЗАЛ официально прекращает свою деятельность и будет поддерживать «Зиря» финансово-техническими ресурсами, а также инфраструктурой. Мы верим, что это решение будет способствовать развитию азербайджанского футбола».

Стоит отметить, что ФК АЗАЛ выступал в Премьер-лиге с 2005-го года. Ранее клуб назывался «Олимпик» и «Олимпик-Шювялан». В нынешнем сезона команда заняла последнее место, набрав всего 10 очков в 28 турах. 

Мурад Ахундов  

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