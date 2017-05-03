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Футбол Азербайджана

Нападающий сборной ЮАР переходит в «Карабах» - ФОТО - ВИДЕО 03.05.2017 14:19

Чемпион Азербайджана «Карабах» намерен усилиться перед матчами Лиги чемпионов.

Как передает 1news.az, приоритетом является усиление линии атаки, которая хромала в прошлом сезоне из-за нестабильной игры Дино Ндлову и Махира Мадатова.

Агдамский клуб намерен приобрести нападающего сборной ЮАР Токело Ранти, ныне выступающего за турецкий «Генджлербирлийи». Сообщается, что «Карабах» уже сделал официальное предложение по поводу трансфера футболиста.

26-летний форвард является игроком основного состава турецкого клуба, однако сообщается, что Ранти хочет перейти в команду, которая выступает еврокубках.

Отметим, что за свою карьеру Ранти играл в таких клубах, как шведский «Мальме» и английский «Борнмут». В 2016-м году нападающий перешел в турецкий «Генджелрбирлийи».

Ранти также является игроком сборной ЮАР, за которую выступает другой футболист «Карабаха» - Дино Ндлову.

Мурад Ахундов

 

 

 

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