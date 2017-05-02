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Футбол Азербайджана

«Нефтчи» уволил своих тренеров 02.05.2017 15:54

Состоялось заседание Наблюдательного Совета ФК «Нефтчи», посвященное результатам команды в Топаз Премьер-лиге и Кубке Азербайджана.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт клуба, исполнительный директор команды Орхан Гусейнзаде и главный тренер Эльхан Абдуллаев отчитались перед руководством клуба.

Наблюдательный Совет клуба остался недоволен техническим поражением команды в матче «Зиря», полученного из-за нарушения лимита на легионеров. Также было решено не продлевать контракт с тренерами команды – Игорем Гетманом и Александром Деребериным.

Перед тренерским штабом было поставлено условие – улучшить результаты команды в следующем сезоне.

Мурад Ахундов 

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