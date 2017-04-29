Сегодня определилась последняя футбольная команда, которая в новом сезоне будет представлять Азербайджан в еврокубках.

«Зиря», уверенно обыграв на выезде «АЗАЛ», сохранила за собой 4-е место в Топаз Премьер-лиге, а, следовательно, завоевала право бороться за выход в групповой этап Лиги Европы.

Команда «Зиря» вступит в эту борьбу с 1-го квалификационного раунда вместе с «Габалой», занявшей 2-е место в турнирной таблице, и бронзовым призером национального чемпионата СК «Интером».

Отметим, что «Карабах» - чемпион ТПЛ сезона 2016/2017 - поборется за право выступить в групповом этапе Лиги чемпионов. «Агдамцы» начнут со 2-го квалификационного раунда.

Фарида Расулова