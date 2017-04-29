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Футбол Азербайджана

Состоялись заключительные матчи Топаз Премьер-лиги сезона 2016/2017 - ВИДЕО 29.04.2017 19:09

Сегодня состоялись матчи заключительного, 28-го тура азербайджанской Топаз Премьер-лиги.

Ввиду того, что чемпион и призёры Лиги уже известны, последние встречи сезона представляли интерес лишь в сохранившейся интриге в борьбе за 4-е место, обеспечивающее попадание в Еврокубки.

«АЗАЛ» - «Зиря» 0:3
Голы: Эльвин Мамедов, 34. Милан Дурич, 54. Темкин Халилзаде, 83 (пен.)

Команда «Зиря», имевшая наибольшее количество шансов для участия в ЛЧ и ЛЕ, сохранила своё преимущество разгромной победой над «АЗАЛ». Матч, который судил Алияр Агаев, завершился в пользу гостей со счетом 3:0. Таким образом, уже летом мы будем следить как «Зиря» поборется за выход в плей-офф европейских турниров.

«Кяпяз» – «Интер» – 1:0
Гол: Дарио Федерико, 49.

«Кяпяз», в домашних стенах принимавший «Интер», тоже мог бы побороться за место в первой четвёрке и потеснить «Зиря». Но только при условии, что те проиграют аутсайдеру «АЗАЛ», а сама гянджинская команда обыграет «банкиров» с крупным счетом. Однако не случилось ни того, ни другого - арбитр Рагим Гасанов зафиксировал в течение встречи всего лишь 1 гол «Кяпяза».

«Сумгайыт» – «Габала» – 2:1
Голы: Амиль Юнанов, 27. Мирабдулла Аббасов, 29. Асиф Мамедов, 40.

«Сумгайыт» в родном городе принимал «Габалу» - серебряного призера чемпионата. Подопечные Самира Абасова завершили сезон на мажорной ноте, обыграв немотивированных габалинцев, явно расстроенных тем, что уступили чемпионство «Карабаху».

Фарида Расулова

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