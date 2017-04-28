Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Роберт Просинечки проиграл деньги в Mozzartbet - букмекерской конторе из Сербии.

Хорватский специалист сделал ставку размером в 10 тысяч сербских динаров, что составляет около 150 AZN или 88 долларов США. В случае, если бы ставка Просинечки сыграла, он выиграл бы сумму в 8 раз больше.

Однако из 5-ти прогнозов тренера на вчерашние футбольные матчи верными оказались всего 3 – подвели «МЮ» и «М. Сити», а также «Андерлехт» и «Шарлеруа».

Отметим, что свой выигрыш наставник сборной Азербайджана собирался направить школе из хорватского города Заблаче.

Фарида Расулова