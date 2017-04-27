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Футбол Азербайджана

Сборная Голландии по футболу определилась с новым главным тренером 27.04.2017 12:29

Месяц назад главный тренер сборной Голландии по футболу Данни Блинд был отправлен в отставку.

Причиной тому послужили неудовлетворительные результаты «оранжевых» в отборочных матчах ЧМ-2018. Нидерланды проиграли Болгарии со счетом 0:2, и после 5-ти матчей занимают четвёртое место в группе А.

Слухи вокруг имени нового наставника сборной ходили недолго.Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой – команду возглавит Дик Адвокат. 

В настоящее время нидерландский специалист тренирует турецкий «Фенербахче», однако срок его  контракта с клубом истекает летом этого года. Официльное соглашение между Адвокатом и ФФГ пока заключено не было, однако источники утверждают, что это лишь дело времени.

Также сообщается, что, скорее всего, ассистировать Адвокату на тренерском мостике будет знаменитый Рууд Гуллит.

Отметим, что Гуллит работал в качестве тренера в чемпионатах Англии, Голландии, США и России.

Фарида Расулова

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