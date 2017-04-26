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Футбол Азербайджана

Шаин Диниев: «Достижения «Габалы» - это редчайший случай в практике мирового футбола» 26.04.2017 11:55

Итак, до финиша футбольной Topaz Премьер-лиги сезона-2016/2017 остался всего один тур. Ответ на главный вопрос, кто на сегодняшний день является сильнейшей командой Азербайджана, мы получили еще 2 недели назад, когда звание чемпиона досрочно застолбил за собой агдамский «Карабах».

По итогам предпоследнего тура определились и обладатели «серебра» и «бронзы»: ими стали, соответственно, «Габала» и «Интер», проведшие отличный сезон.

Известен и коллектив, покидающий Высший дивизион азербайджанского футбола. Им стал бакинский «АЗАЛ», проведший, пожалуй, самый невыразительный чемпионат в своей истории.

В преддверии домашнего матча 28-го тура Topaz Премьер-лиги против столичного «Интера» главный тренер гянджинского «Кяпаза» Шаин Диниев поделился с читателями своими впечатлениями от подходящего к концу сезона.

Итак, в четвертый раз кряду «Карабах» празднует победу в первенстве страны. И вновьдосрочно.

— Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить «агдамцев» с завоеванием золотых медалей. Объективно, это лучшая на сегодняшний день команда страны.

А вот насчет того, что титул завоеван досрочно… Победу за 2 тура до окончания чемпионата нельзя назвать досрочной в широком понимании этого слова. Если мы ознакомимся со статистикой разных стран, то увидим, что в большинстве случаев обладатель золотых медалей определяется именно за 2—3 тура до официального закрытия соревнований.

Давайте попробуем вспомнить страны, в которых чемпион определялся в последнем туре.

Вы правы, победитель первенства довольно редко определяется в последнем туре.

— Например, в Италии «Ювентус» уже лет 5 подряд становится чемпионом за 5—6 туров до окончания первенства. В Германии, где нет равных «Баварии», та же картина. Во Франции пару сезонов гегемоном является «Пари Сен-Жермен». Вот такие случаи и называют досрочно завоеванным титулом. 

Кстати, пару сезонов назад и у нас была такая же ситуация. Тогда за 5 или 6 туров до финиша «Карабах» был уже недосягаем для остальных команд. Сейчас иная ситуация.

Основным конкурентом «Карабаха» в текущем первенстве была «Габала».

—  «Габала», между прочим, интересна сегодня многим европейским специалистам. Ведь, по факту, за несколько лет они прошли путь от дебютанта Высший лиги до участника Лиги Европы. Это редчайший случай в практике мирового футбола. Лично я не припомню похожих историй. Как правило, на это должно уйти лет 10—12, не меньше.

— «Габалинцы» действительно прошли немалый путь. И они прибавляют от сезона к сезону. Но, согласитесь, в этом чемпионате они выглядели чуть слабее «Карабаха».

— Согласен, команда Романа Григорчука растет, обретает международный опыт. Но ровно то же самое происходит и с «Карабахом». Это сильнейшие на сегодняшний день азербайджанские клубы, которые выступают в Лиге Европы.

А насчет того, что «агдамцы» выглядели чуть сильнее? (смеется) Ну, разумеется, уж коль они стали в итоге чемпионами.

— 5 мая у «габалинцев» будет возможность завоевать первый в своей истории трофейКубок АзербайджанаА заодно взять у дружины Гурбана Гурбанова своеобразный реванш. Кстати, на стороне «Карабаха» или «Габалы» будут ваши симпатии?

— Мне симпатичны обе команды.

Ваш прогноз на финальное противостояние?

— Шансы команд на победу равны — 50 на 50. Это  будет финал, так что не стоит ждать какой-то зрелищной искрометной игры. Думаю, обе стороны выберут выжидательную тактику. Они предпочтут действовать исключительно вторым номером, от обороны, и будут надеяться на ошибку соперников.

И пусть победит сильнейший?

— Разумеется. Добавлю: от матчей команд такого уровня выигрывает в первую очередь азербайджанский футбол.

Поговорим о «Кяпазе». Удастся ли вам выставить основной состав в последнем матче сезона против «Интера»?

— Думаю, что да. Во всяком случае, за несколько дней до матча все ребята чувствуют себя хорошо.

— Topaz Премьер-лига сезона-2016/2017 практически завершена. Чем она запомнилась вам?

— Это был интересный чемпионат, но он еще не завершен. Не забывайте, продолжается борьба за 4-е место, на которое претендуем мы и «Зиря».

И, тем не менее, можно подводить какие то итоги. Скажем, кто из футболистов произвел на вас впечатление?

— Вы знаете, многие представители наших клубов демонстрируют хорошую игру. Но я ожидал от них такого футбола, поэтому никакого удивления не было. Единственный, кто действительно удивил,  так это второй вратарь «Кяпаза» Давуд Керимов, проведший большую часть карьеры в «Агсу». В этом сезоне он сыграл за нас, если не ошибаюсь, 7 матчей и оставил отличное впечатление.

А были ли разочарования?

— Нет, таковых не было. Чемпионат у нас интересный, есть конкуренция, интрига. Понимаете, когда клубы работают и ставят перед собой какие-то цели, болельщик это чувствует. Никто не пойдет на стадион, если вы будете играть в полсилы.

Хочу отметить роль «Карабаха» и «Габалы» в развитии клубов Topaz Премьер-лиги. Выступая в Лиге Европы, они повышают свой класс, а потом, передают его остальным нашим командам.

Стало быть, чем больше отечественных команд будет выступать на международной арене, тем выше будет класс Topaz Премьер-лиги

— Безусловно.

Не могу не спросить вас об отечественном судействе.

— Качество нашего судейства не особо отличается от зарубежного. Благо, мы имеем возможность смотреть матчи в германской Бундеслиге или итальянской Серии А и сравнивать. В итоге приходишь к выводу, что ошибки арбитров везде одинаковые.

Другое дело, что азербайджанских рефери больше критикуют. Каждая их ошибка обсуждается в газетах, журналах, на телевидении. Весь этот ажиотаж не лучшим образом сказывается на их работе. Наступает момент, когда человек панически боится допустить ошибку. А чаще всего мы ошибаемся именно тогда, когда боимся ошибиться.

Позвольте не согласиться. В тех же Англии, Германии или Испании фотография арбитра, засчитавшего гол из оффсайда или «поставившего» неверный пенальти, непременно будет украшать обложки ведущих изданий.

— Согласен, обязательно будет. Но за рубежом все подается иначе. Там работу судьи анализируют профи, которые указывают на конкретную ошибку в конкретном эпизоде. В Италии, к примеру, этим делом занимается Пьерлуиджи Коллина (глава судейского комитета УЕФА — прим.). Ознакомившись с мнением такого высококлассного специалиста, арбитр делает какие-то выводы.

Слушает и наматывает на ус?

— Да, именно так.

Позвольте, но ведь и у нас ошибки арбитров анализируют опытные специалиcты.

— В том и дело, что не только специалисты. К ним, как раз-таки, не может быть претензий. Они честно выполняют свою работу, то, в чем являются профессионалами.

Я говорю о другом. О том, что многие преподносят ошибки судей как нечто преднамеренное. Будем откровенны, нередко и сами клубы открыто обвиняют судей в предвзятости. Так быть не должно. Это недопустимо!

Не могу не вспомнить недавний четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» — «Бавария» — 4:2. Ошибочно назначенный пенальти, 2 гола из оффсайда плюс красная карточка на «ровном месте» мюнхенцу Артуру Видалю. Представить страшно, в каких смертных грехах у нас обвинили бы местного арбитра за подобную работу.

— Судейство в Мадриде было из рук вон плохим. Они «сломали» игру «Баварии», удалив Видаля. Потому что невозможно победить «Реал», имеющего дома на одного футболиста больше.

Примечательно, что главный арбитр матчавенгр Виктор Кашшаи, входит в категорию элитных арбитров УЕФА.

— Он прежде всего — человек, всем нам свойственно ошибаться.

Не многовато ли ошибок за один вечер?

—  Никто не спорит, Кашшаи допустил массу оплошностей.  И УЕФА примет по этому поводу соответствующие меры. Но, обратите внимание, никто не обвиняет его в том, что он намеренно «утопил» «Баварию».

Кому вы симпатизируете в Лиге чемпионов?

— Очень нравится французский «Монако», болею за них с самого начала текущей Лиги.  Мне импонирует бойцовский дух этой команды, которая всегда заряжена на борьбу. Благодаря характеру они многого добились у себя в стране, а в Лиге чемпионов дошли до
полуфинала.

Источник: газета «Бакинский рабочий»

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