Итак, до финиша футбольной Topaz Премьер-лиги сезона-2016/2017 остался всего один тур. Ответ на главный вопрос, кто на сегодняшний день является сильнейшей командой Азербайджана, мы получили еще 2 недели назад, когда звание чемпиона досрочно застолбил за собой агдамский «Карабах».

По итогам предпоследнего тура определились и обладатели «серебра» и «бронзы»: ими стали, соответственно, «Габала» и «Интер», проведшие отличный сезон.

Известен и коллектив, покидающий Высший дивизион азербайджанского футбола. Им стал бакинский «АЗАЛ», проведший, пожалуй, самый невыразительный чемпионат в своей истории.

В преддверии домашнего матча 28-го тура Topaz Премьер-лиги против столичного «Интера» главный тренер гянджинского «Кяпаза» Шаин Диниев поделился с читателями своими впечатлениями от подходящего к концу сезона.

— Итак, в четвертый раз кряду «Карабах» празднует победу в первенстве страны. И вновь — досрочно.

— Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить «агдамцев» с завоеванием золотых медалей. Объективно, это лучшая на сегодняшний день команда страны.

А вот насчет того, что титул завоеван досрочно… Победу за 2 тура до окончания чемпионата нельзя назвать досрочной в широком понимании этого слова. Если мы ознакомимся со статистикой разных стран, то увидим, что в большинстве случаев обладатель золотых медалей определяется именно за 2—3 тура до официального закрытия соревнований.

Давайте попробуем вспомнить страны, в которых чемпион определялся в последнем туре.

— Вы правы, победитель первенства довольно редко определяется в последнем туре.

— Например, в Италии «Ювентус» уже лет 5 подряд становится чемпионом за 5—6 туров до окончания первенства. В Германии, где нет равных «Баварии», та же картина. Во Франции пару сезонов гегемоном является «Пари Сен-Жермен». Вот такие случаи и называют досрочно завоеванным титулом.

Кстати, пару сезонов назад и у нас была такая же ситуация. Тогда за 5 или 6 туров до финиша «Карабах» был уже недосягаем для остальных команд. Сейчас иная ситуация.

— Основным конкурентом «Карабаха» в текущем первенстве была «Габала».

— «Габала», между прочим, интересна сегодня многим европейским специалистам. Ведь, по факту, за несколько лет они прошли путь от дебютанта Высший лиги до участника Лиги Европы. Это редчайший случай в практике мирового футбола. Лично я не припомню похожих историй. Как правило, на это должно уйти лет 10—12, не меньше.

— «Габалинцы» действительно прошли немалый путь. И они прибавляют от сезона к сезону. Но, согласитесь, в этом чемпионате они выглядели чуть слабее «Карабаха».

— Согласен, команда Романа Григорчука растет, обретает международный опыт. Но ровно то же самое происходит и с «Карабахом». Это сильнейшие на сегодняшний день азербайджанские клубы, которые выступают в Лиге Европы.

А насчет того, что «агдамцы» выглядели чуть сильнее? (смеется) Ну, разумеется, уж коль они стали в итоге чемпионами.

— 5 мая у «габалинцев» будет возможность завоевать первый в своей истории трофей — Кубок Азербайджана. А заодно взять у дружины Гурбана Гурбанова своеобразный реванш. Кстати, на стороне «Карабаха» или «Габалы» будут ваши симпатии?

— Мне симпатичны обе команды.

— Ваш прогноз на финальное противостояние?

— Шансы команд на победу равны — 50 на 50. Это будет финал, так что не стоит ждать какой-то зрелищной искрометной игры. Думаю, обе стороны выберут выжидательную тактику. Они предпочтут действовать исключительно вторым номером, от обороны, и будут надеяться на ошибку соперников.

— И пусть победит сильнейший?

— Разумеется. Добавлю: от матчей команд такого уровня выигрывает в первую очередь азербайджанский футбол.

— Поговорим о «Кяпазе». Удастся ли вам выставить основной состав в последнем матче сезона против «Интера»?

— Думаю, что да. Во всяком случае, за несколько дней до матча все ребята чувствуют себя хорошо.

— Topaz Премьер-лига сезона-2016/2017 практически завершена. Чем она запомнилась вам?

— Это был интересный чемпионат, но он еще не завершен. Не забывайте, продолжается борьба за 4-е место, на которое претендуем мы и «Зиря».

— И, тем не менее, можно подводить какие то итоги. Скажем, кто из футболистов произвел на вас впечатление?

— Вы знаете, многие представители наших клубов демонстрируют хорошую игру. Но я ожидал от них такого футбола, поэтому никакого удивления не было. Единственный, кто действительно удивил, так это второй вратарь «Кяпаза» Давуд Керимов, проведший большую часть карьеры в «Агсу». В этом сезоне он сыграл за нас, если не ошибаюсь, 7 матчей и оставил отличное впечатление.

— А были ли разочарования?

— Нет, таковых не было. Чемпионат у нас интересный, есть конкуренция, интрига. Понимаете, когда клубы работают и ставят перед собой какие-то цели, болельщик это чувствует. Никто не пойдет на стадион, если вы будете играть в полсилы.

Хочу отметить роль «Карабаха» и «Габалы» в развитии клубов Topaz Премьер-лиги. Выступая в Лиге Европы, они повышают свой класс, а потом, передают его остальным нашим командам.

— Стало быть, чем больше отечественных команд будет выступать на международной арене, тем выше будет класс Topaz Премьер-лиги?

— Безусловно.

— Не могу не спросить вас об отечественном судействе.

— Качество нашего судейства не особо отличается от зарубежного. Благо, мы имеем возможность смотреть матчи в германской Бундеслиге или итальянской Серии А и сравнивать. В итоге приходишь к выводу, что ошибки арбитров везде одинаковые.

Другое дело, что азербайджанских рефери больше критикуют. Каждая их ошибка обсуждается в газетах, журналах, на телевидении. Весь этот ажиотаж не лучшим образом сказывается на их работе. Наступает момент, когда человек панически боится допустить ошибку. А чаще всего мы ошибаемся именно тогда, когда боимся ошибиться.

— Позвольте не согласиться. В тех же Англии, Германии или Испании фотография арбитра, засчитавшего гол из оффсайда или «поставившего» неверный пенальти, непременно будет украшать обложки ведущих изданий.

— Согласен, обязательно будет. Но за рубежом все подается иначе. Там работу судьи анализируют профи, которые указывают на конкретную ошибку в конкретном эпизоде. В Италии, к примеру, этим делом занимается Пьерлуиджи Коллина (глава судейского комитета УЕФА — прим.). Ознакомившись с мнением такого высококлассного специалиста, арбитр делает какие-то выводы.

— Слушает и наматывает на ус?

— Да, именно так.

— Позвольте, но ведь и у нас ошибки арбитров анализируют опытные специалиcты.

— В том и дело, что не только специалисты. К ним, как раз-таки, не может быть претензий. Они честно выполняют свою работу, то, в чем являются профессионалами.

Я говорю о другом. О том, что многие преподносят ошибки судей как нечто преднамеренное. Будем откровенны, нередко и сами клубы открыто обвиняют судей в предвзятости. Так быть не должно. Это недопустимо!

— Не могу не вспомнить недавний четвертьфинал Лиги чемпионов. «Реал» — «Бавария» — 4:2. Ошибочно назначенный пенальти, 2 гола из оффсайда плюс красная карточка на «ровном месте» мюнхенцу Артуру Видалю. Представить страшно, в каких смертных грехах у нас обвинили бы местного арбитра за подобную работу.

— Судейство в Мадриде было из рук вон плохим. Они «сломали» игру «Баварии», удалив Видаля. Потому что невозможно победить «Реал», имеющего дома на одного футболиста больше.

— Примечательно, что главный арбитр матча — венгр Виктор Кашшаи, входит в категорию элитных арбитров УЕФА.

— Он прежде всего — человек, всем нам свойственно ошибаться.

— Не многовато ли ошибок за один вечер?

— Никто не спорит, Кашшаи допустил массу оплошностей. И УЕФА примет по этому поводу соответствующие меры. Но, обратите внимание, никто не обвиняет его в том, что он намеренно «утопил» «Баварию».

— Кому вы симпатизируете в Лиге чемпионов?

— Очень нравится французский «Монако», болею за них с самого начала текущей Лиги. Мне импонирует бойцовский дух этой команды, которая всегда заряжена на борьбу. Благодаря характеру они многого добились у себя в стране, а в Лиге чемпионов дошли до

полуфинала.

Источник: газета «Бакинский рабочий»