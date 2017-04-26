Определились арбитры последнего тура Топаз Премьер-лиги сезона 2016-2017-х годов.
Как передает 1news.az со ссылкой на сайт ПФЛ, центральный матч тура между «Нефтчи» и «Карабахом» доверили арбитру ФИФА Омару Пашаеву.
Представляем вашему вниманию все назначения на 28-й тур:
29 апреля
16:00. «Кяпяз» - «Интер»
Главный арбитр – Рагим Гасанов
16:00. «Сумгайыт» - «Габала»
Главный арбитр – Ингилаб Мамедов
16:00. АЗАЛ – «Зиря»
Главный арбитр – Алияр Агаев
17:00. «Нефтчи» - «Карабах»
Главный арбитр – Омар Пашаев.
Напомним, что Омар Пашаев стал арбитром ФИФА с января 2017-го года, сменив Орхана Мамедова.
Мурад Ахундов