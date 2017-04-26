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Футбол Азербайджана

«Нефтчи» - «Карабах» доверили новоиспеченному рефери ФИФА 26.04.2017 17:48

Определились арбитры последнего тура Топаз Премьер-лиги сезона 2016-2017-х годов.

Как передает 1news.az со ссылкой на сайт ПФЛ, центральный матч тура между «Нефтчи» и «Карабахом» доверили арбитру ФИФА Омару Пашаеву.

Представляем вашему вниманию все назначения на 28-й тур:

29 апреля

16:00. «Кяпяз» - «Интер»

Главный арбитр – Рагим Гасанов

16:00. «Сумгайыт» - «Габала»

Главный арбитр – Ингилаб Мамедов

16:00. АЗАЛ – «Зиря»

Главный арбитр – Алияр Агаев

17:00. «Нефтчи» - «Карабах»

Главный арбитр – Омар Пашаев.

Напомним, что Омар Пашаев стал арбитром ФИФА с января 2017-го года, сменив Орхана Мамедова.

Мурад Ахундов

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