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Футбол Азербайджана

СМИ: «Нефтчи» заплатит Салахату Агаеву более 500 тысяч манатов 26.04.2017 15:51

Еще один футболист «Интера» продолжит карьеру в «Нефтчи».

Как передает 1news.az со ссылкой на apasport.az, после полузащитника Низами Гаджиева всесторонней договоренности с «черно-белыми» достиг и вратарь Салахат Агаев.

Голкипер сборной Азербайджана согласовал все условия контракта со своей новой командой. В соответствии с достигнутой договоренностью Агаев проведет ближайшие два сезона в «Нефтчи».

Салахат Агаев, как и Низами Гаджиев, впервые станет игроком «Нефтчи». За двухлетний контракт клуб выплатит ему 540 тысяч манатов. Так, 26-летний голкипер будет получать в своей новой команде в год 270 тысяч (в месяц 22 тысячи 500) манатов.

Отметим, что Салахат Агаев начинал профессиональную карьеру в «Интере», играл и в МОИК и «Сумгайыте». За свою карьеру он провел в Премьер-лиге 137 матчей, пропустил 132 мяча.

74 из 137 игр Салахат провал в составе «Интера», в качестве вратаря бакинцев пропустил 74 гола. В нынешнем сезоне Агаев вышел на поле в 22 встречах и пропустил 25 голов.

Мурад Ахундов

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