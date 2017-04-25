Еще в советские времена азербайджанский футбол славился техничными футболистами.

Можно назвать имена многих игроков, когда в далекие 80-е прошлого столетия империя была на стадии разрушения, а их умение владения мячом было выше даже футболистов, защищавших цвета сборной СССР. Искендер Джавадов, Вагиф Садыхов, Назим Сулейманов, Видади Рзаев, Самир Алекперов… Одним из таких игроков был Валех Гафаров, прошедший союзную школу футбола.

Это имя может быть вам и не знакомо. Но Валех действительно был одним из самых техничных футболистов своего времени. К сожалению, в ранний период карьеры полученная травма лишила его возможности проявить себя в полной степени в большом футболе. Ныне он проживает в Швеции, работает тренером в Футбольной Академии «Эребру». В социальных сетях же теперь его не найти по имени и фамилии, там он сейчас Valle Engvist.

- Почему вы теперь не Валех Гафаров, разве это плохо звучит?

- По приезду в Швецию все называли меня Валле. Наверное, им так было удобнее. Что же касается второй части вопроса, то в первое время проживания в Швеции, мне очень сильно помог человек, по фамилии Энгвист. Да и чего скрывать, мне по душе эта фамилия. По шведским законам каждый гражданин этой страны имеет право на два имени и фамилии. В шведском паспорте мое имя указано Валех Гафаров-Энгвист. Ни имени, ни фамилии я не менял. Только добавил к фамилии Энгвист.

«В детстве хотел играть как он»

Прежде, чем перейти к следующей фазе беседы, хотелось бы рассказать о Валехе Гафарове, о его детстве, о том, как пришел в футбол. Наш собеседник родился в 1976-м году в Баку. Родом из Новханы. В семье вместе с ним росли еще 2 брата и сестра. Валех – самый младший среди детей. Вообще, у него есть еще брат-близнец Салех. Хотя внешне они и очень похожи, но судьбы у них совершенно разные.

Детство его прошло на перекрестке улиц Фабрициус и Ингилаб (ныне Джейхун Гаджибейли и Гасан Алиев – Авт.). Начальное образование получил в 36-й школе, а после переезда в поселок «Воровский», продолжил образование в 276-й школе, что на улице Нахчивани. Не скрывает, что не очень любил учиться. Любовь к футболу отдалила его от образования. Квартира Гафаровых располагалась неподалеку от стартой юазы «Нефтчи». С одной стороны это, а с другой – влияние соседей, футболистов «Нефтчи» Яшара Бабаева и Фазиля Аббасова, послужили определяющим звеном в любви братьев Валеха и Салеха к кожаному снаряду.

Знакомство с футболом началось в 6-летнем возрасте. Отец Вагиф и дядя Паша определили близнецов в Республиканскую Специализированную Школу Олимпийского Резерва, возглавляемую Казбеком Туаевым. Их первыми тренерами стали Боюкага Аббасов и Яшар Абдулов. «Играл не с ровесниками, а с футболистами, которые были старше на год. Это сильно помогло мне в становлении. До безумия любил футбол, не мог жить без мяча. В школе футбол, на улице футбол, дома футбол (улыбается – Авт.). Даже и не сосчитать, сколько всяких настольных ламп, посуды переломал дома. Думаете, меня за это ругали? Ни разу! Ни мать, ни бабушка ни разу за это не отчитывали. Даже бабушка делала мне мячики из чулок и давала играть. Спасибо и соседям, проживавшим этажом ниже. К счастью, и они терпимо относились к шуму…».

Я уже отмечал, что Валех был техничным игроком. В бытность футболистом играл против него, потому с такой уверенностью и говорю. Поделюсь одним воспоминанием, подтверждающим его высокую технику. Возвращающийся с тренировки маленький Валех, несмотря на усталость, стал гонять мяч во дворе. Не насытился наш герой и начал чеканить. Так вот, это занятие продолжилось более часа. В итоге, устал не он, а друзья, что вели счет касаний. Дело дошло до того, что проходившие по улице автомобили притормаживали и с восхищением следили за мальчиком, в результате чего образовалась пробка. 10111 – именно такое количество касаний сделал Гафаров. Эх, если бы не усталость… Таких случаев было много.

Поделюсь еще одним. В Махачкале организаторы турнира памяти Саманты Смит, после финальной игры устроили соревнование по чеканке. Из каждой команды по одному футболисту должны были продемонстрировать свое умение. Последним на подиум поднялся Валех. До него лучший показатель равнялся 600 касаниям. Наш герой разнес этот показатель в пух и прах. Когда его планка уже зашкаливала далеко за 1000, товарищи по команде стали уговаривать Валеха остановиться. Ведь победа нокаутом уже была гарантирована.

Кстати, несколько слов о Саманте Смит. Простая американская школьница в 1982-м году, в 10-летнем возрасте, написала открытое письмо новоизбранному руководителю ЦК КПСС Юрию Андропову, чем в одночасье прославилась на всю планету. Спустя год она была приглашена в СССР на 2 недели. 25-го августа 1985-го года Саманта Смит скончалась в результате авиакатастрофы.

- В детстве у каждого был свой кумир в «Нефтчи». Кто был кумиром Валеха?

- Игорь Пономарев. Я просто балдел от его игры. На поле всегда был хладнокровным и умным. В детстве хотел быть похожим на него. И еще Самир Алекперов. Кроме симпатии, которую испытывал к Самиру, он был для меня старшим братом, как в футболе, так и по жизни. Уважал и Назима Сулейманова. Тоже был технарь, еще тот! Когда я был ребенком, покойный дед частенько водил меня на игры «Нефтчи». За день до игры команды тренировались на старой базе «Нефтчи». Мы собирались с ровесниками и с наслаждением следили за этим действом. Тогда и подумать не мог, что когда-то стану играть в одной команде с Аскером Абдуллаевым, Яшаром Вахабзаде, Эльхан Гасановым, Самиром Алекперовом, Видади Рзаевым, за игрой которых некогда следил с завистью.

- В 16 лет началась твоя профессиональная карьера…

- Да, в 1992-м. Главным тренером «Азернефтьяг» был Казбек Туаев, на глазах у которого я вырос. Не помню, с кем играли. Матч проходил на «Термисте» (ныне «Интер-Арена» - Авт.). За 15 минут до окончания игры вышел на поле. Очень любил держать мяч у себя, но в этот раз не стал рисковать. Опыта маловато, вдруг ошибусь?! В целом, проявил себя неплохо. Во второй игре мы одержали победу. После матча Туаев и товарищи по команде поздравили меня с хорошей игрой.

- Откуда взялось столько любви к технике?

- Это было в крови. Чем только не играл в футбол?! И мячом, и рваными чулками, и камнями. Все, что было круглым, для меня являлось мячом. Техника для меня была очень важна. По мне, каковы бы не были твои физические и технические данные, без техники далеко не пойдешь. Ну и, наоборот, без физической и тактической подготовки, на одной технике не вылезешь. Постоянно следил за финтами футболистов, у каждого что-то брал. В этом смысле многое перенял у Роберто Баджо и АлессандроДель Пьеро. Хочется отметить еще одну деталь. Нас трое братьев и все занимались футболом. Причем, все мы левши. Известно, что левши более пристрастны к техничному футболу.

- Близнецы бывают очень похожи друг на друга, но в вашем случае в футболе это не нашло своего отражения.

- Салех играл неплохо. Он был даже немного быстрее меня. Но, почему-то, со временем его любовь к футболу угасла. Некоторое время Салех занимался боксом. Скажу вам, боксировал очень даже хорошо. Но затем и бокс забросил. Что сказать, это же Салех.

Хоть мы и были близнецами, характерами не были схожи. Я спокойный по натуре, а у Салеха все наоборот. Не сидел на одном месте, был любителем подраться. Частенько приходилось из-за его таких пристрастий оказываться в эпицентре событий. Каждый раз, после таких стычек, он укорял меня, говорил, иди занимайся своим футболом, в мои дела не лезь. Даже советовал, что если будут проблемы, сам не дрался, а сказал ему, и он бы все решил. Не только с Салехом, но с сестрой, и с другим братом – Васифом всегда был в самых теплых отношениях. Всегда старались защищать друг друга.

Товарищ по команде Андрея Шевченко

В 1989-м году главный тренер Боюкага Аббасов пригласил Валеха в сборную Азербайджана, составленную из игроков 1975-го года рождения. Спустя год команда была передана Агасалиму Мирджавадову. Под его руководством Гафаров выступил в составе сборной в чемпионате СССР. В 1991-м году Валех стал капитаном сборной, составленной из игроков 1976-го года рождения. В разных возрастных категориях играл плечом к плечу с братьями Физули и Хагани Мамедовыми, Кямалом Гулиевым, Исмаилом Мамедовым, Руфатом Гусейновым, Ровшаном Бабаевым, Рауфом Мехтиевым, Зауром Исмайловым и многими будущими знаменитостями страны. А следом…

В 1991-м году был призван в сборную СССР, где составил компанию Андрею Шевченко, Сергею Реброву, Александру Шовковскому, Вадиму Евсееву и многим будущим звездам мировой величины. В том же году Империя распалась, и Валеху не суждено было провести официальную игру в составе сборной. Но нет худа, без добра: Гафаров приглашается Сабир Алиевым в юношескую сборную Азербайджана, а следом Вагиф Садыховым – в олимпийскую. Наряду с другими специалистами, особо отмечает в своем становлении как футболиста Агасалима Мирджавадова и Вагифа Садыхова.

- Участвовали в каком-то турнире среди 17-летних. Сыграл хорошо, забил несколько мячей. После того турнира Вагиф Садыхов был назначен главным тренером «Нефтчи». Ему приглянулась моя игра на турнире. Именно Садыхов и пригласил меня в «Нефтчи». Лучшие годы моей карьеры прошли в «Нефтчи». Играть с футболистами, которые являлись кумирами моего детства, было как сладкий сон. Был очень молод, а в составе очень много опытных футболистов. Другими словами, получал игровую практику очень редко. Именно потому Садыхов посоветовал мне перебраться на правах аренды на год в «Иншаатчы».

- За три сезона в «Нефтчи» - 14 игр. Не маловато ли?

- Это в чемпионате. Кроме этого, сыграл и в кубковых матчах. Причину такой статистики отметил чуть выше. Трудно попадать 17-18-летнему пареньку в состав, где много футболистов, понюхавших пороху. Когда покидал команду, мне не было и 20 лет. К сожалению, за те 4 сезона, что я пробыл в «черно-белой» команде, мы так и не стали чемпионами. Дважды завоевали Кубок, но в первом случае, я играл за «Иншаатчы», в другом финале не был заявлен на игру.

- Переход в «Фарид» был связан с нехваткой игровой практики?

- В «Фариде» играл под руководством Руслана Абдуллаева и Вагифа Садыхова. Этот переход посоветовал мне Вагиф муаллим. Наверно для получения игровой практики. Хорошая была команда, было много молодежи. Жаль, что распалась быстро. В чемпионатах Азербайджана отличился дважды и оба гола забил за «Фарид». Мне больше нравилось ассистировать, получал от этого громадное удовольствие.

- Почему мы так и не увидели Валеха Гафарова в первой сборной?

- Наверное, чего-то не хватало. Да и травмы постоянно преследовали меня. Не судьба. Но за олимпийскую сборную провел немало встреч. Перед игрой со Швейцарией сборная провела контрольную игру против «Нефтчи». Я тоже вышел в составе «черно-белых». После матча мне сообщили, что тогдашний президент АФФА Фуад Мусаев остался очень доволен моей игрой.

- Кстати, какая была самая памятная для тебя игра?

- В составе молодежной сборной проходили сборы в Турции. В Самсуне провели две товарищеские встречи против турецкой молодежной сборной. В обеих встречах действительно выступил очень хорошо. Оба матча демонстрировались по турецкому каналу. Тренерский штаб турок, даже комментаторы высоко оценили мою игру. Во второй игре произошел интересный случай. Мой опекун не справлялся со мной и по ходу игры открыто заявил, что сломает меня. К слову, он свое слово сдержал: как врезал мне по голеностопу, так я уже не то, чтобы бегать, ходить не мог толком. Когда я покидал поле, ко мне подошел товарищ по команде Физули Мамедов и шепнул: «Валех, не беспокойся, максимум через 10 минут он окажется рядом с тобой». Физули сдержал свое слово с лихвой. Не прошло и 10 минут, когда Мамедов в подкате разнес его. После той игры я получил приглашения от двух турецких клубов – «Самсунспора» и «Ордуспора».

- И почему же не остался в Турции?

- Руководство АФФА (Фуад Мусаев) не позволило. По окончании спортивной Академии приглашали в латвийский «Ранто». Причем, в то время я по контракту не принадлежал никому, был свободным агентом. Но и в том случае АФФА не позволила уехать за рубеж. Запросили у «Ранто» завышенную цену, после чего переход не состоялся.

«В Азербайджане большинство хороших специалистов безработные»

- Уже в 22 ты повесил бутсы на гвоздь. Почему так рано?

- На самом деле, я не завершил карьеру. Я продолжил ее, но в футзале. По окончании института, пошел в армию и играл в течение года за МОИК. В матче с «Нефтчи» в подкате столкнулся с Эльчином Рахмановом. Получил очень серьезную травму. Не играл год. Врачи вообще запрещали играть в футбол. Не послушался их, и сразу, как встал на ноги, вернулся в футбол. Хотя, признаюсь, что боль не позволяла играть на прежнем уровне. Вынужден был попрощаться с футболом и перейти в футзал.

Футзал любит технику. Будучи техничным игроком, мне было легко играть в футзал. В первом же сезоне, надев майку АММК, в 17-и играх забил 25-26 мячей. В 2000-м году был приглашен в национальную сборную по футзалу. В том году вышел на площадку во всех играх отборочного цикла первенства мира. Матчи проходили в Хорватии. Следом перебрался в «Англоойл», а затем некоторое время выступал за «Унивеситет Кавказ». Успел поиграть и в Украине. Защищал цвета донецкого «Упраслава». Но с каждым годом ощущал, что это уже не прежний Валех. Травмы не позволяли играть в полную силу. Насколько бы сильно не любил эту игру, будущего в футболе не видел.

- Выходом было уехать из страны?

- С раннего детства мечтал перебраться за рубеж. Покинул Азербайджан в 2003-м и перебрался в Швецию. В то время, можно сказать, в Азербайджане не было футбола. А чем я мог заняться? Были варианты с Италией и Украиной, но я выбрал Швецию. Значит, судьба. Не жалею.

Швеция – тихая страна, очень подходящая для моего характера. Первопричиной такого выбора был футбол. Некоторое время играл за «Нордмаркс». Команда, представляющая Филипстад, выступала в зональном первенстве и на протяжении 11 лет не могла перебраться дивизионом выше. Может и прозвучит не очень корректно, но после того, как я перебрался в эту команду, «Нордмаркс» провел 9 матчей, одержав 8 побед и сыграв одну игру вничью. В результате, мы стали победителями зонального первенства. Несмотря на то, что провел в этом турнире всего 9 игр, был избран лучшим игроком зоны.

- Учитывая разницу между азербайджанским и шведским футболом, не было трудно играть там?

- В Швеции предпочтение отдается силовому футболу. В этом плане я испытал некоторые трудности. Но у них хромает техника. Тренер команды в одном из интервью местной газете, признался, что влюблен в мою технику. Шведы поражали меня своими физическими данными, а я их техникой. За «Нордмаркс» выступал 2 года. Затем снова дала о себе знать старая травма, пришлось расставаться с футболом.

- Чем занялся по окончании карьеры? Слышал, что некоторое время проработал водителем?

- Некоторое время прожил в Стокгольме. Затем перебрался в Эребру. С футболом не расстался. Получил приглашение из «Эребру», где тренировал 14-15-летних мальчишек. Некоторое время занимался и с командой девочек. Кстати, в Швеции женский футбол очень популярен. Клуб создал мне условия для получения категории. Категорию я получал от первого тренера Златана Ибрагимовича– Аке Калберга. Это один из самых знаменитых тренеров в Швеции, много нам рассказывал про Ибрагимовича. По сей день работаю в «Эребру».

Что же касается вопроса о работе водителем, да, действительно такое было. Зарплата тренеров в футбольных академиях не очень высокая. В связи с этим, клуб помогает тренерам находить дополнительный заработок. Меня устроили в фирму, где подрабатывал водителем. Да, в Швеции комфортно жить, но зарплата тренеров в академиях, низкая, в связи с чем, и приходится думать о дополнительной работе.

- Прямо, как и у нас.

- Совершенно верно. Сейчас наряду с тренерской деятельностью, работаю в одной компании. Слава Богу, жаловаться не на что. Имею свой дом, обеспечиваю детей.

- Уже имеешь определенный стаж работы в качестве тренера. Более выгодные предложения не получал?

- Недавно пригласили в эстонский «Локомотив». Хотят поручить мне команду 16-17-и лет. Пока не принял окончательного решения.

- Из Азербайджана никто не интересовался?

- Нет, большинство хороших специалистов в Азербайджане – безработные. Насколько мне известно, сейчас клубы испытывают финансовые трудности. Как только ситуация чуть улучшится, снова обратят свои взоры на иностранцев. Вот потому меня никто не вспоминает. Да и не хочу я работать в Азербайджане.

«Вероисповедание и нацию не променяю ни на что»

-Что сделал на благо нашей страны проживающий на протяжении 14 лет в Швеции Валех Гафаров?

- Когда перешел в «Нордмакс», никто не слышал об Азербайджане. Спустя некоторое время, там стали интересоваться нашей страной. Стараюсь делать все, чтобы пропагандировать свою Родину. Я футбольный человек. Могу помогать только в этой сфере. Несколько лет назад помогал одному футболисту сборной Азербайджана перебраться в «Эребру». Руководство клуба было заинтересовано в его переходе, но в Швеции он не зарабатывал бы тех денег, что давали в Азербайджане. Взамен имел бы перспективу карьерного роста. В Баку мы приехали с готовым контрактом. К сожалению, в последний момент менеджер игрока, поставив во главу угла личные интересы, сорвал сделку. Я опозорился перед шведами, после чего мне сказали, чтобы более не предлагал азербайджанских футболистов.

В Швеции, кроме меня проживают еще трое бывших футболистов, некогда выступавших в чемпионате Азербайджана – Ялчын Багиров, Тогрул Абдулрахманов и Рустам Манафов. С их помощью планируем создать клуб и подключиться к футзальному первенству. Пока не придумали название клуба, но обязательно будет связано с Азербайджаном или Баку. Думаю, этот факт сыграет, пусть даже маленькую, роль в пропаганде нашей страны.

- Удается ли следить за чемпионатом Азербайджана?

- А какой резон следить за чемпионатом, в котором участвуют 8 команд? Нет, не слежу. Даже не в курсе, кто лидирует в первенстве. В наше время в чемпионате участвовало вдвое больше команд, был интерес к матчам. Слышал, что сейчас матчи проходят при пустых трибунах. Раньше следил, сейчас интереса совершенно не осталось. Но не пропускаю ни единой игры наших команд в еврокубках и матчи с участием сборной. Радуюсь каждому их успеху. Хоть и не полностью, но посмотрел по интернету встречу нашей сборной против Германии. Учитывая силу противника, могу сказать, что наши ребята сыграли неплохо. Больше всего понравилась игра Гара Гараева. Сыграл он уверенно, не делал, можно сказать, ошибок во время передач, позицию не оставлял, многократно отбирал мяч у соперников. Единственным его минусом было отсутствие длинных передач. Думаю, с приходом Роберта Просинечки футболисты стали более уверенными, бросается в глаза улучшения качества игры, мы больше стали видеть нашу сборную в атаке. Раньше такого не было, сидели у своих ворот. Правда, всегда был сторонником, чтобы сборную тренировал местный специалист, но сейчас будет лучше, если Просинечки продолжит свою работу.

- Можешь сравнить шведский и азербайджанский футбол? Большая ли разница?

- Шведы предпочитают играть в атлетичный и скоростной футбол. Представьте, здесь мальчишки 14-15 лет достигают роста 190-195 см. Правда, шведы не так техничны как мы. Скажу честно, чемпионат, национальная сборная, управление клубами, отношение к футболу у них покачественнее. Азербайджанскому футболу еще далеко до европейского уровня. С таким подходом выправление ситуации даже светит.

Детский футбол также намного опережает наш. В Швеции при каждой клубной академии для детей и юношей сооружено по 7-8 полей различного размера. Большинство из них с естественным покрытием. Дети играют на искусственных полях только при неблагоприятных погодных условиях. Инвентаря предостаточно, опыту, образованию тренеров можно только позавидовать, дети ежегодно участвуют в нескольких международных турнирах… Можно еще многое добавить.

- А уровень жизни? Для многих, Швеция – это сказка.

- Когда только приехал в Швецию, оказался в сказочной стране. По уровню жизни населения, Швеция занимает одну из первых строчек в мире. Я побывал во многих европейских странах. Швеция – это совершенно другое. Когда только перебрался в эту скандинавскую страну, посещал курсы языка. Так вот, один из учителей говорил, что в Швеции никто ни в чем не нуждается. Как-то я встретил на улице попрошайку и задал по этому поводу учителю вопрос. В ответ он сказал, что попрошайки относятся к этому, как к хобби.

Да что там люди, даже к животным другое отношение. На улице не встретите бездомных кошек и собак. Все содержатся в пансионатах. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что отношение к людям любой расы, вероисповедания, полу совершенно одинаковое. Даже сказал бы, что прав у женщин и детей больше, чем у мужчин. По натуре шведы спокойные и дружелюбные. Каждый занимается своим делом. Добавлю, что шведы очень бережливо относятся к своему здоровью.

-Есть ли время скучать по Родине в этой сказочной стране?

- И еще как! Где бы я ни жил, сердце всегда бьется с Азербайджаном. Это моя Родина. Вероисповедание и нацию не променяю ни на что! Родственники, отец, братья, сестра – все проживают в Азербайджане. Могила матери тоже там. Очень скучаю по Родине, по Баку, в котором вырос, по друзьям. А еще скучаю по нашей кухне. Ни в одной стране мира не готовят такую вкусную еду, как в Азербайджане.

- Поддерживаешь связь с кем-то из старых футболистов?

- С самыми близкими друзьями – Зауром Исмайловом и Руфатом Гусейновом поддерживаем связь практически ежедневно. Это испытанные друзья, очень ценю их. С другими футболистами тоже не потерял контактов. Заур Рамазанов, Эмин Гулиев, Физули Мамедов, Хагани Мамедов, Ровшан Бабаев… Ну и еще с Ялчыном Багировом, с которым играли вместе в команде «Фарид». Он, как и я, проживает в Швеции.

- А с травмировавшим тебя Эльчином Рахмановом? Не в обиде на него?

- Да ты что?! Он же не специально травмировал меня. Ни о какой обиде и речи идти не может. После того случая, он ежедневно справлялся о моем состоянии. Эльчин очень сильно сожалел по поводу той травмы. Он успокаивал меня, а я его. Знаю, что работает в «Карабахе». По правде сказать, сейчас не контактируем. Но когда приеду в Баку, обязательно с ним встречусь.

Валех Гафаров женился в 2008-м году. У него двое сыновей – Эмилю 8, Раулю 6 лет. Дети родились в Швеции и автоматически получили шведское гражданство. Оба увлекаются футболом. Валех заботится больше о том, чтобы дети стали образованными, нежели хорошими футболистами. Стать хорошим футболистом легко, а вот образованным футболистом… С надеждой, что когда-то увижу в официальных матчах сборной Азербайджана Эмиля и Рауля Гафаровых…

Газета “Het-trik news”