Команда «Ветен» стала победителем текущего сезона юношеской (U-17) лиги Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, в заключительном туре команда обыграла АЗАЛ со счетом 3:1 и обеспечила себе золотые медали.

По окончании встречи состоялась церемония награждения, на которой приняли участие генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов, член Исполнительного комитета Ассоциации Вагиф Садыхов, технический директор Бернхард Липперт и глава отдела организации внешкольной деятельности при Министерстве образования Азербайджана Васиф Мамедов.

Теймур Максутов