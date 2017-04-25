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Футбол Азербайджана

Бадави Гусейнов: «Не ожидал, что за два тура до конца мы оформим чемпионство» 25.04.2017 13:18

Защитник агдамского «Карабаха» Бадави Гусейнов дал интервью 1news.az, в котором рассказал о четвертом подряд чемпионстве, а также предстоящем финале Кубка страны.

- Каждое чемпионство дается очень сложно, - начал разговор Бадави Гусейнов, - Но для каждого футболиста – это очень радостное событие. Это мое четвертое чемпионство, но каждый раз радуешься как в первый раз. Эмоции просто переполняют. К этому идешь весь сезон.

- В какой момент поняли, что чемпионство у «Карабаха»?

- Честно говоря, я не ожидал, что за два тура до конца мы оформим чемпионство. Думал, что до последнего будет борьба. Но к счастью, все так сложилось для нас. Соперник терял очки, и мы побеждали.

- За счет чего «Карабах» смог опередить «Габалу» в этом сезоне?

- Мы шли на равных. Потери были как у них, так и у нас. Просто на нашей стороне была удача. Все зависело от того, кто потеряет меньше очков в матчах против других соперников. Мы оказались более хладнокровными.

- Тем не менее, по личным встречам «Габала» пока впереди. А 5 мая вас ждет финал Кубка.

- Да, по личным встречам они нас опережают, но финал Кубка – это совсем другой матч. Обе команды хотят победить. Думаю, нас ждет интересная игра.

- Не считаете, что ожидания от «Карабаха» уже давно перешагнули черту чемпионства, и от вас ждут успехов в Европе?

- Но и в чемпионате с каждым годом становится все сложнее. Соперники укрепляются, знают нашу игру. Вы видели, как в этом сезоне было тяжело. В определенный момент, даже отставали от «Габалы» на шесть очков.

Что касается Лиги чемпионов, то мы понимаем, что все требуют от нас попадания в групповой этап, но не все так просто. Мы делаем все возможное, но чего-то не хватает, где-то не везет. Постараемся добиться цели в новом сезоне.

Теймур Максутов

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