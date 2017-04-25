USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Футбол Азербайджана

Роман Григорчук: «Для чемпионства ты должен больше побеждать» 25.04.2017 10:18

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук оценил итоги чемпионата для клуба, а также поделился своим мнением относительно финала Кубка Азербайджана, который состоится 5 мая в Нахчыване. 

«Для победы в чемпионате надо быть лучше по многим компонентам. К сожалению, мы потеряли очки во многих матчах, в которых должны были побеждать. Это одна из причин, почему мы не стали чемпионами. В каждой игре мы создавали десятки голевых эпизодов, но не реализовывали их. Но это был очень хороший сезон для «Габалы». Мы успешно выступили в Лиге Европы. Команда демонстрировала хороший футбол.

Чемпионат состоит из 28 туров. И мы анализируем весь чемпионат. Я становился чемпионом и в других командах. Но мы там не создавали столько голевых моментов. Но для чемпионства ты должен больше побеждать.

В кубке не бывает фаворитов. У нас есть шансы, и мы будем бороться. Постараемся превзойти соперника. Если мы выиграем кубок, это будет большой результат для «Габалы».

Теймур Максутов

233количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазМатч «Реал» - «Барселона» в мемах – ФОТОЭкс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОФутболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбыВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОЗлатан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для Турции

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля11:41 Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи»11:31 Турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в Сирии и Ираке11:26 В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом11:18 В Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕО11:07 Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров11:02 Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО10:52 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО10:45 Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка10:34 Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования10:25 Официальный курс маната ко всем валютам на 25 апреля10:18 Роман Григорчук: «Для чемпионства ты должен больше побеждать»09:59 В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТО09:55 Стартовал проект «Передвижной кабинет по избавлению от табакозависимости» - ФОТО09:49 Кадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО09:40 Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз