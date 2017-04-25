Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук оценил итоги чемпионата для клуба, а также поделился своим мнением относительно финала Кубка Азербайджана, который состоится 5 мая в Нахчыване.

«Для победы в чемпионате надо быть лучше по многим компонентам. К сожалению, мы потеряли очки во многих матчах, в которых должны были побеждать. Это одна из причин, почему мы не стали чемпионами. В каждой игре мы создавали десятки голевых эпизодов, но не реализовывали их. Но это был очень хороший сезон для «Габалы». Мы успешно выступили в Лиге Европы. Команда демонстрировала хороший футбол.

Чемпионат состоит из 28 туров. И мы анализируем весь чемпионат. Я становился чемпионом и в других командах. Но мы там не создавали столько голевых моментов. Но для чемпионства ты должен больше побеждать.

В кубке не бывает фаворитов. У нас есть шансы, и мы будем бороться. Постараемся превзойти соперника. Если мы выиграем кубок, это будет большой результат для «Габалы».

Теймур Максутов