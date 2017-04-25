Сегодня состоялось заседание Дисциплинарного комитета АФФА.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АФФА, на собрании обсуждались инциденты 27-го тура «Топаз премьер-лиги».

Бакинский «Нефтчи» ожидаемо получил техническое поражение за нарушение лимита на легионеров в матче с «Зиря». На 68-й минуте главный тренер Эльхан Абдуллаев выпустил на поле седьмого иностранного футболиста, что противоречит регламенту. Клубу было присуждено поражение со счетом 0:3.

Кроме того, клуб оштрафован на 800 манатов за пять желтых карточек в игре. В свою очередь, «Карабах» заплатит аналогичный штраф за четыре «горчичника» в матче с «Сумгайытом».

В то же время АЗАЛ, «Кяпяз» и «Зиря» заплатят 400 манатов за 4 желтые карточки своих игроков.

Теймур Максутов