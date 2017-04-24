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Футбол Азербайджана
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«Габала» выиграла серебряные медали в матче, где было забито 7 голов 24.04.2017 16:45

Сегодня одним матчем завершился 27-й тур Топаз Премьер-лиги.

Как сообщает 1news.az, в Габале одноименная команда принимала столичный «Интер». На 3-й минуте форвард гостей Рауф Алиев точным ударом вывел свою команду вперед. Однако, через 11 минут «Габала» сравняла счет после гола Рикардиньо. На 26-й минуте Зенев вывел габалинцев вперед – 2:1, а спустя 7 минут защитник «Интера» Скарлатаке отличился автоголом.

Во втором тайме бакинская команда смогла сделать «камбэк». На 71-й минуте Эльнур Абдуллев, а на 77-м Рауф Алиев огорчили Дмитрия Безотосного – 3:3.

Несмотря на это, «Интер» не смог удержать ничейный счет – в добавленное время Теллур Муталлимов поставил точку в этом матче – 4:3.

Таким образом, «Габала» за тур до конца выиграла серебряные медали Топаз Премьер-лиги сезона 2016-2017-х годов.

«Интер» же завершит чемпионат на третьем месте.

Мурад Ахундов

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