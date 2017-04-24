Максим Медведев: «Будем стараться в следующем году вновь повторить свой успех» Защитник агдамского «Карабаха» Максим Медведев поделился своим мнением о четвертом подряд чемпионстве команды

Абдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане»



Президент агамского «Карабаха» Абдулбари Гезель после вручения золотых медалей команде ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az