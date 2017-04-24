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Футбол Азербайджана

Очаровательные дети футболистов «Карабаха» - ФОТО 24.04.2017 15:48

Вчера после победы над «Сумгайытом» (2:1) в рамках 27 тура «Топаз премьер-лиги», футболистам агдамского «Карабаха» были вручены золотые медали.

Многие футболисты вышли на церемонию награждения вместе со своими детьми. 1news.az представляет фоторепортаж чемпионов Азербайджана вместе со своими детьми.

 

Максим Медведев вместе со своей большой семьей.

 

 Ильгар Гурбанов со своей семьей

 

Ариф Дашдемиров, дети и товарищи по команде

 

Ричард Алмейда с дочкой

 

Ибрагим Шехич

 

Шахруддин Магомедалиев

 

Бадави Гусейнов 

Вугар Надыров

Теймур Максутов  

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