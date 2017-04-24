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Футбол Азербайджана

Футболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбы 24.04.2017 13:13

Сегодня в рамках 27-го тура Топаз Премьер-лиги «Габала» примет на своем поле столичный «Интер».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе клуба, полузащитник «Интера» Миргусейн Сейидов не попал в заявку на матч из-за своей свадьбы. Сейидов назначил свадьбу на 24-е апреля, то есть на следующий день после игры с «Габалой», однако, в пятницу ПФЛ объявил о переносе матча из-за вручения серебряный медалей чемпионата. 

Отметим, что в случае победы «Интера» с разницей в два мяча, клуб сохраняет шансы на второе место. 

Мурад Ахундов

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