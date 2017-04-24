Сегодня в рамках 27-го тура Топаз Премьер-лиги «Габала» примет на своем поле столичный «Интер».

Как сообщили 1news.az в пресс-службе клуба, полузащитник «Интера» Миргусейн Сейидов не попал в заявку на матч из-за своей свадьбы. Сейидов назначил свадьбу на 24-е апреля, то есть на следующий день после игры с «Габалой», однако, в пятницу ПФЛ объявил о переносе матча из-за вручения серебряный медалей чемпионата.

Отметим, что в случае победы «Интера» с разницей в два мяча, клуб сохраняет шансы на второе место.

Мурад Ахундов