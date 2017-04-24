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Футбол Азербайджана

Максим Медведев: «Будем стараться в следующем году вновь повторить свой успех» 24.04.2017 14:14

Защитник агдамского «Карабаха» Максим Медведев поделился своим мнением о четвертом подряд чемпионстве команды.

После вручения золотых медалей он ответил на вопросы 1news.az.

«Это четвертое чемпионство далось очень тяжело, - говорит Максим Медведев, - До самого последнего момента команда нервничала. Соперники очень серьезно готовились на матчи против нас. Поэтому было очень тяжело. Но мы смогли добиться своего. Кроме того, все ждут от нас только чемпионства. Очень рады, что мы смогли побить рекорд. Будем стараться в следующем году вновь повторить свой успех. У нас задача может быть только одна.

Вместе  с тем, понимаем, что сейчас люди ждут и даже требуют от нас попадания в групповой этап Лиги чемпионов. Но это не так легко. Как говорится, стать чемпионами Азербайджана легко, но удержаться на этой ступени 4 года, тяжело. То же самое касается и Лиги чемпионов. Если мы один год приблизились, это не значит, что каждый год будет такой же успех. Но будем стараться, усиляться и крепнуть», - заключил он.

Теймур Максутов

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