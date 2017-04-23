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Футбол Азербайджана

Абдулбари Гезель: «Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане» 23.04.2017 21:34

Президент агамского «Карабаха» Абдулбари Гезель после вручения золотых медалей команде ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент 1news.az.

- Завоевав четвертое чемпионство подряд, мы установили рекорд в Азербайджане, - начал разговор Абдулбари Гезель, - Теперь наша цель – добиться успеха в Европе. Мы все работаем во имя имени Карабах, во имя Азербайджана. Для «Азерсуна» большая честь представлять Карабах и поднимать флаг Азербайджана в Европе.

- Отвезете ли вы кубок в Агдам?

- Мы сегодня несколько раз обсудили этот вопрос. Опять-таки, мы работаем во имя Карабаха. Если говорить о переезде в Агдам, то дальние поездки могут негативно сказаться на результатах команды. Но мы носим название «Карабах». Наш клуб принадлежит всем карабахцам и представляет их. Мы должны стараться достойно представлять Карабах в Европе и в мире. Вот это самое главное.

- От команды ждут попадания в групповой этап Лиги чемпионов?

- Мы стучимся в двери группового этапа, и ежегодно боремся для попадания туда. Нам не достаточно просто побеждать в Азербайджане. Нас устроит только успех за пределами страны. Это наша цель. Но сразу этого не бывает. Нам нужно время. Вы знаете ,в каком положении был футбол, и чего удалось добиться.

- Будут ли сильные трансферы в преддверии еврокубков?

- У нас был Самуэль Арментерос, который сейчас бомбардир в чемпионате Голландии. Но он не смог «прийтись ко двору» в «Карабахе». То есть, не каждый игрок может адаптироваться. Самое главное – это создать команду, чтобы игроки сплотились в единый коллектив. И это работа Гурбана Гурбанова.

- Поддержите ли команду в Нахчыване и чего ждете от финала?

- Наша цель – победа. Но, как говорится, мяч круглый. Не хочу ничего предсказывать. Но я буду вместе с командой в Нахчыване.

Теймур Максутов

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