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Футбол Азербайджана

«Зиря» и «Кяпяз» определят обладателя четвертой путевки в еврокубки 23.04.2017 19:14

Сегодня прошли три матча предпоследнего 27-го тура «Топаз премьер-лиги».

Как сообщает 1news.az, четыре клуба все еще продолжали борьбу за 4 место, дающее право выступать в Лиге Европы.

Два из них, «Зиря» и «Нефтчи», столкнулись между собой в очном противостоянии, в то время как «Кяпяз» в гостях играл с немотивированным и откровенно слабым АЗАЛ, а «Сумгайыт» с гостях с чемпионом «Карабахом».

Никаких сенсаций в прошедших матчах не произошло, и в принципе, все матчи завершились предсказуемо. «Кяпяз», который еще 5 туров назад даже не рассматривался в качестве претендента на попадание в Лигу Европы, под конец чемпионата набрал отличную форму, теперь имеет небольшие шансы на еврокубки. В текущем туре, подопечные Шахина Диниева обыграли АЗАЛ (2:1). Оба гола на свой счет записал Сержиньо. АЗАЛ смог ответить голом Франка Маду.

«Сумгайыт» в гостях, несмотря на все старания, ничего не смог поделать с чемпионом. Сумгайытский клуб навязал борьбу, но все же уступил (1:2), и потерял шансы на 4 строчку. У агдамцев голы забили Муарем и Эльшан Абдуллаев, у «Сумгайыта» Амиль Юнанов.

В то же время «Зиря» - фаворит гонки за третью путевку в Лигу Европы, сыграл вничью с «Нефтчи» (2:1). «Нефятники», усилиями Эрреры, открыли счет в игре. Но еще до перерыва Тамкин Халилзаде восстановил статус-кво. А во втором тайме Ричард Гадзе вывел хозяев вперед. На 93-й минуте Сеговия сравнял счет. Но, скорее всего, "Нефтчи" ждет техническое поражение из-за превышения лимита на легионеров (0:3). Во втором тайме Эльхан Абдуллаев выпустил на поле Баргаса вместо Абышова. На поле оказалось 7 легионеров.   

Таким образом, за тур до завершения чемпионата «Зиря» набрала 36 очков, и располагается на 4 строчке. На пятую позицию поднялся гянджинский «Кяпяз», имеющий на три очка меньше. Интересный момент заключается в том, что при равенстве очков между двумя командами, обладатель 4 места будет определяться по сумме забитых и пропущенных мячей. В личных встречах каждая из команд одержала по две победы, причем с одинаковым счетом 2:0 и 1:0. По разнице голов, пока незначительно преимущество у «Зиря» (25-27), у «Кяпяза» (23-27). Какая-то из команд может пробиться в еврокубки с отрицательной разницей мячей. Нонсенс, но и такое бывает в азербайджанской премьер-лиге.

В последнем туре «Кяпяз» дома будет играть с «Интером», а «Зиря» в гостях с АЗАЛ. Не трудно спрогнозировать, какая из команд имеет больше шансов в преддверии последнего тура.

У «Сумгайыта» 35 очков и они завершат чемпионат, максимум, на 5 строчке. «Нефтчи» точно останется на предпоследнем месте.

Теймур Максутов

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