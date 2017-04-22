Глава Наблюдательного Совета «Нефтчи» после открытия музея и фан-шопа клуба ответил на вопросы журналистов.

«Несмотря на трудности в последние годы, у «Нефтчи» самая богатая история, - передает 1news.az со ссылкой на Sportnet.az слова Абдуллаева. - Эту историю вы можете увидеть у нас в музее. Если честно, я и сам горжусь, смотря на все это. Когда я был ребенком, приходил на матчи «Нефтчи». А сейчас даже не верится, что прошло столько времени… Дай бог здоровья Яшару Бабаеву и Казбеку Туаеву. Это не только история «Нефтчи», но и всего азербайджанского спорта. Мы гордимся тем, что смогли восстановить эту историю в музее».

- Какие планы команды на следующий сезон?

- Я всегда призываю журналистов быть объективными. Смотрите, как «Нефтчи» играет после зимнего периода! Если посчитаете, то увидите: если бы чемпионат начался после зимы, то «Нефтчи» шел бы на втором месте. Несмотря на ошибки в матчах с «Габалой» и «Карабахом», я считаю наше выступление успешным. До зимы мы потеряли много очков. Верю, что «Нефтчи» будет бороться за 1 или 2 место в следующем сезоне.

- Ходят слухи о смене тренера в новом сезоне…

- Я не верю слухам. Как глава Наблюдательного Совета «Нефтчи» могу сказать, что собираемся продолжать с Эльханом Абдуллаевым, так как довольны его работой. Но мы также понимаем болельщиков, которые недовольны результатами команды. Когда проигрывает «Арсенал», фанаты говорят и не такое в адрес легендарного Арсена Венгера… Я понимаю болельщиков, но пусть они не будут выкрикивать слова хулиганского характера.

- Насколько реально возвращение Руслана Гурбанова из «Габалы»?

- Об этом ходят разговоры, но я ничего не слышал.

- Будут ли изменения в бюджете команды на следующий сезон?

- Мы знаем, что сегодня сложилась непростая ситуация в нашей стране. Но хочу поблагодарить руководство SOCAR, которое сегодня также участвует на открытии музея. Они наши основные спонсоры. Не хочу говорить все, но ситуация в «Нефтчи» намного лучше, чем в других клубах. Конечно, в «Габале» и «Карабахе» все обстоит совсем иначе, и я верю, что так будет всегда. Но у нас не было проблем с финансами, в дальнейшем их тоже не будет.

- Когда закончится строительство базы команды?

- Хотим завершить все работы в этом году. Вы можете посетить и сами убедиться, как интенсивно строится база. Сейчас нет таких денег, как 5 лет назад, и есть определенные трудности… Несмотря на это, мы продолжаем свою работу по строительству базы нашего клуба. Не хочу обижать представителей других клубов, но те, кто приезжают к нам на базу, говорят, что поле сделано будто из ваты.

- В прошлом вы просили у Ровнага Абдуллаева Бакинский Олимпийский Стадиона, на что он ответил «Сперва заполните «Баксель Арену». Вас устраивает посещаемость?

- Ни в коем случае. Хочу открыть вам секрет: если собрать все клубы Премьер-лиги и Первого Дивизиона, то их будет меньше, чем болельщиков «Нефтчи». Правда, у «Кяпяза» и «Хязяр-Лянкярана» тоже было много фанатов, но их общее количество было меньше, чем у нас.

Многие мне говорят, что с детства болеют за «Нефтчи». Мы тоже хотим, что наш стадион заполнялся. В следующем сезоне «Нефтчи» покажет такую игру, что болельщики вернутся на трибуны. Когда мы заполним «Баксель Арену», буду повторно просить о предоставлении нам Олимпийского Стадиона во время центральных матчей.

- Впервые в истории азербайджанского футбола какая-то команда открыла музей и фан-шоп. Сможете ли вы получить прибыль от этого?

- Мы делаем это для болельщиков. Верим, что сможем выручить для клуба хорошие деньги. Если признаться честно, мы почти не зарабатываем от продаж билетов. В матче Азербайджан – Германия трибуны были полны, и АФФА получила неплохую прибыль. Во всем мире футбол приносит бешеные деньги. В Европе клубы зарабатывают сотни миллионов от своих игр. Верю, что и у нас такое будет.

Мурад Ахундов