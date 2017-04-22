Сегодня состоялась церемония открытия музея и фан-шопа «Нефтчи».

Как передает 1news.az, на официальном мероприятии участвовали президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, глава Наблюдательного Совета клуба «Нефтчи» Чингиз Абдуллаев, члены НС Заур Гахраманов , Джабраил Джабраилов, Мехди Наджафов и Самед Гурбанов, генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент ПФЛ Рамин Мусаев, а также ветераны и представители клуба.

Гости в первую очередь ознакомились с историей, фотографиями и экспонатами прошлых лет «Нетфич». При входе в музей были представлены формы, в которых «Нефтчи» играл в чемпионатах СССР и завоеванные в современное время кубки.

Во втором зале музея были показаны фотографии футболистов клуба во время встречи с Общенациональным Лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Далее гости побывали в официальном фан-шопе клуба.

Мурад Ахундов