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Футбол Азербайджана

Ровнаг Абдуллаев: «Пока не могу сказать, сколько команд будет в Премьер-лиге» 22.04.2017 14:56

Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев во время брифинга, организованного на открытии музея «Нефтчи», пообщался с представителями прессы.

«Поздравляю «Нефтчи» с открытием клубного музея, - передает 1news.az со ссылкой на Azerifootball слова  Абдуллаева. -  Это очень нужный шаг. «Нефтчи» - это история азербайджанского футбола. Считаю, что этот музей должны посещать все, чтобы знать нашу историю. Открытие музея поможет повысить любовь к футболу в целом».

Ровнаг Абудллаев также коснулся вопроса формата следующего сезона: «По итогам чемпионата, АЗАЛ должен будет выступать в Первом дивизионе. Но этот вопрос может быть пересмотрен. Все зависит от того, кто из команд Первого дивизиона будет готов выступать в Премьер-лиге. Пока не могу сказать, сколько команд будет в Премьер-лиге на следующий сезон. Будут допущены лишь те клубы, кто пройдет лицензирование и будет отвечать всем требованиям».

Мурад Ахундов

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