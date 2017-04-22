Президент АФФА Ровнаг Абдуллаев во время брифинга, организованного на открытии музея «Нефтчи», пообщался с представителями прессы.

«Поздравляю «Нефтчи» с открытием клубного музея, - передает 1news.az со ссылкой на Azerifootball слова Абдуллаева. - Это очень нужный шаг. «Нефтчи» - это история азербайджанского футбола. Считаю, что этот музей должны посещать все, чтобы знать нашу историю. Открытие музея поможет повысить любовь к футболу в целом».



Ровнаг Абудллаев также коснулся вопроса формата следующего сезона: «По итогам чемпионата, АЗАЛ должен будет выступать в Первом дивизионе. Но этот вопрос может быть пересмотрен. Все зависит от того, кто из команд Первого дивизиона будет готов выступать в Премьер-лиге. Пока не могу сказать, сколько команд будет в Премьер-лиге на следующий сезон. Будут допущены лишь те клубы, кто пройдет лицензирование и будет отвечать всем требованиям».

Мурад Ахундов