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Футбол Азербайджана

Григорчук отказался от сборной 21.04.2017 13:07

Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук получил предложение возглавить сборную Латвии.

Как сообщает 1news.az, Федерация футбола Латвии на днях объявила о том, что новым главным тренером сборной стал экс-рулевой «Бакы» Александр Старков.

Но Старков не был приоритетным вариантов для Федерации, которая хотела видеть у руля сборной Романа Григорчука. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола страны Янис Межецкис. «Мы хорошо знаем и уважаем Григорчука по работе в «Даугавпилсе» и «Вентспилсе». Провели переговоры с украинским тренером, который ныне возглавляет азербайджанскую «Габалу». Но переговоры получились недолгими. Григорчук сразу заявил, что предпочитает работу в клубном футболе, и сборная его не интересует», - сказал Межецкис.

Теймур Максутов

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