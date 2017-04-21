Главный тренер «Габалы» Роман Григорчук получил предложение возглавить сборную Латвии.

Как сообщает 1news.az, Федерация футбола Латвии на днях объявила о том, что новым главным тренером сборной стал экс-рулевой «Бакы» Александр Старков.

Но Старков не был приоритетным вариантов для Федерации, которая хотела видеть у руля сборной Романа Григорчука. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации футбола страны Янис Межецкис. «Мы хорошо знаем и уважаем Григорчука по работе в «Даугавпилсе» и «Вентспилсе». Провели переговоры с украинским тренером, который ныне возглавляет азербайджанскую «Габалу». Но переговоры получились недолгими. Григорчук сразу заявил, что предпочитает работу в клубном футболе, и сборная его не интересует», - сказал Межецкис.

Теймур Максутов